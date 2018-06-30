Месси покорил Санкт-Петербург

Он снова будет завтра на первых полосах всех спортивных газет. Гений Лео позволил Аргентине пробиться в плей офф чемпионата мира по футболу в России. КорреспондентВладимир Кудряшов сосредоточил всё внимание на маленьком, да удаленьком аргентинце.Жители Санкт-Петербурга сегодня впервые имели счастье наблюдать за одним из лучших игроков современности. Ни с "Барселоной", ни со сборной Аргентины Месси в северную столицу ещё не приезжал. В случае поражения Аргентина не насладится великолепными белыми ночами, и закажет билеты домой сильно преждевременно.Эта игра для Месси - дело чести, последняя попытка не вляпаться в историю и не остаться лучшим футболистом в истории из тех, кто не выигрывал чемпионаты мира. На разминку Месси выходит расслабленным, скромно, и одним из последних в очереди делает ускорения, небрежно жуя жвачку. Отросшая щетина, словно у хоккеистов, играющих финальную серию кубка Стэнли, придаёт ему некую брутальность. Все взгляды устремлены на него, и он это знает. Он постарается сделать всё так, как надо. Ради себя, ради своей страны.С капитанской повязкой он выводит свою сборную на поле стадиона "Санкт-Петербург Арена". В ярко-салатовых бутсах, такой цвет только у него. Во время гимна он сосредоточен, чего не скажешь об аргентинцах, заполонивших сегодня практически весь стадион. Такое боление мне по душе - без дудок, как у Ирана, игравшего в Питере 15 июня, только горловое пение, как же оно захватывает!Игра началась. На второй минуте Месси делает первое касание мяча, приняв снаряд на грудь и попытавшись обвести соперника - перехват. Первое ускорение совершает через минуту, но убежать не удаётся - следует неточный пас в аут. На седьмой минуте Аргентина прерывает атаку Нигерии, следует пас открытому Месси на правый фланг. Тот своим фирменным дриблингом убирает одного соперника, но второй - Микел - жёстко встречает Лионеля. Главный арбитр встречи испанец Матеу Лаос назначает штрафной удар, а Лео корчится на газоне.На 10-ой минуте Месси перемещается на левый фланг. Получив мяч, он обыгрывает двоих, входит в штрафную, но прострел перехватывает защитник африканской команды. Пару раз его жёстко встречают в центральном круге при приёме мяча и не дают развернуться, заставляя отдать снаряд назад. При этом один раз ему удаётся гениальное открывание. Из середины поля отличный заброс исполнил Банега, Во время стартовавший Лионель принял мяч, качнулся чуть вправо, войдя в штрафную, и плотным ударом в дальний угол пробил между рук Узохо.Воздетые руки к небу у углового флажка - так Месси празднует свой первый гол на чемпионате мира в России. А фанаты празднуют сам факт наличия такого игрока в своей команде - протяжные крики "Месси, Месси" и качание поднятыми руками взад-вперёд, так встречают гений игрока "Барселоны".Забив, Аргентина успокаивается и отдаёт мяч Нигерии. Вместе с тем прессингуют латиноамериканцы на чужой половине, редко давая африканцам подобраться к своей штрафной. В подсказе Месси участвует самым что ни на есть главным образом, расставляя руками своих партнёров для наилучшего выбора позиции. В одной из контратак Лионель получает мяч на правом фланге. Обыграв соперника, выдаёт прекрасный пас вразрез на открывшегося в штрафной Игуаина, но тот перебросить мяч через выбежавшего наперерез ему вратаря не может.На 32-ой минуте Ди Марию сбивают в паре метров от штрафной площади. Бить, конечно, вызывается Месси. Ударом в дальний угол ворот он сотрясает штангу, аргентинские болельщики с разочарованием выдыхают, счёт остаётся прежним. Весь первый тайм Месси действительно ходит пешком, за исключением, когда на него готовы отпасовать. Долго выходит из положения вне игры. Но когда он принимает мяч, волшебство движения всё окупает.В начале второго тайма Маскерано нарушает правила в собственной штрафной, получая за этот фол жёлтую карточку и пенальти в свои ворота. Месси бредёт из центра поля, перекидывается парой слов с арбитром встречи, узнаёт причины такого решения судьи. Перед пенальти происходит небольшая стычка между игроками обеих команд, но Лионель в ней участия не принимает. Мозес разводит мяч и вратаря по углам, Месси надо всё начинать сначала. Ничья сборную Аргентины никоим образом не устраивает.Угловые Аргентина разыгрывает через пас у углового флажка. Месси отдаёт пас на Ди Марию, открывается не слишком удачно, и ответный пас Анхеля до него не доходит. На 69-ой минуте Муса прерывает навес Месси после очередного розыгрыша углового и несётся в контратаку. Лионель преследует его, пробежав до середины поля, где у Мусы отбирает мяч подоспевший аргентинский защитник.В одном из жарких эпизодов карточку получает Банега. Месси, прикрыв рот рукой, обсуждает с арбитром, почему он не свистнул чуть ранее, когда, по его мнению и мнению всей аргентинской скамейки, в едином порыве выбежавшей к кромке поля, нарушали правила нигерийцы. Времени остаётся всё меньше и меньше, всё больше споров возникает между арбитром и сборной Аргентины, как, например, в случае с системой ВАР, когда мяч угодил в руку защитнику сборной Аргентины. Нигерийцы добиваются видеопросмотра, чем взбешивают соперника. Однако вердикт судьи остаётся прежним - пенальти не было.В конце матча на поле появляется Агуеро, а Месси окончательно оседает в центре поля, покинув правый фланг. Теперь он предпочитает делиться мячом, отдавая его налево, но кроссы с левого фланга у Аргентины не выходят. Игуаин мажет с убойной дистанции, заставляя вспомнить 2014-ый.И всё-таки альбиселесте забивает! Маркос Рохо в касание переправляет прострел с правого фланга в ворота нигерийцев и тут же ощущает что-то тяжёлое на спине. Это Месси празднует решающий гол товарища по команде. За оставшиеся 4 основных и 4 добавленных минуты Нигерия не может отобрать мяч у латиноамериканцев. Лионель получит жёлтую карточку за затягивание времени, станет лучшим игроком встречи, но это уже неважно. В параллельном матче Хорватия на последней минуте забивает победный гол исландцам, отправляя тех домой, тем самым Месси и его команда остаются в России. А это значит, что мы ещё насладимся игрой этого маленького волшебника этим летом. Это ли не круто?