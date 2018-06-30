Марко Асенсио: футболисты сборной России опасны в атаке

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Маркус Берг пожаловался в ФИФА на допинг-офицера
Маркус Берг пожаловался в ФИФА на допинг-офицера
Вчера, 23:11
Месси покорил Санкт-Петербург (5)
Месси покорил Санкт-Петербург (5)
Вчера, 23:11
Лионель Месси признан лучшим игроком матча Аргентина - Нигерия (2)
Лионель Месси признан лучшим игроком матча Аргентина - Нигерия (2)
Вчера, 22:54
Сборная Хорватии вырвала победу в матче с Исландией (3)
Сборная Хорватии вырвала победу в матче с Исландией (3)
Вчера, 22:41
Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча ЧМ-2018 (1)
Мохамед Салах отказался от приза лучшему игроку матча ЧМ-2018 (1)
Вчера, 22:04
Андрей Созин: вчерашний матч с Уругваем на многое открыл глаза (6)
Андрей Созин: вчерашний матч с Уругваем на многое открыл глаза (6)
Вчера, 21:57
Дания – Франция: фотоотчет встречи
Дания – Франция: фотоотчет встречи
Вчера, 21:23
Арзани: думаю, что нам не повезло (1)
Арзани: думаю, что нам не повезло (1)
Вчера, 20:39
Илья Кутепов: что могу сказать о Рамосе и Пике? Это "Реал" и "Барселона", что тут ещё говорить (5)
Илья Кутепов: что могу сказать о Рамосе и Пике? Это "Реал" и "Барселона", что тут ещё говорить (5)
Вчера, 20:29
Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию (21)
Далер Кузяев: мы опасаемся Испанию (21)
Вчера, 20:21
Исландия – Хорватия: стали известны стартовые составы (2)
Исландия – Хорватия: стали известны стартовые составы (2)
Вчера, 20:08
Нигерия – Аргентина: стартовые составы (9)
Нигерия – Аргентина: стартовые составы (9)
Вчера, 19:18
Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70 (3)
Александр Ширко: шансы пройти сборную Испании? Думаю, 30 на 70 (3)
Вчера, 19:13
Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мира
Перуанское море и австралийский колорит: Сочи попрощался с групповым этапом чемпионата мира
Вчера, 19:04
Встречу Дания - Франция посетили 78 011 зрителей (1)
Встречу Дания - Франция посетили 78 011 зрителей (1)
Вчера, 18:54
Сборная Перу одержала уверенную победу над Австралией (2)
Сборная Перу одержала уверенную победу над Австралией (2)
Вчера, 18:51
Сборная Франции не смогла обыграть Данию (13)
Сборная Франции не смогла обыграть Данию (13)
Вчера, 18:44
Подмосковье готово исполнить поручение Владимира Путина об эффективном использовании объектов ЧМ (2)
Подмосковье готово исполнить поручение Владимира Путина об эффективном использовании объектов ЧМ (2)
Вчера, 18:10
"Рома" объявила о переходе Хавьера Пасторе
"Рома" объявила о переходе Хавьера Пасторе
Вчера, 18:06
"Рубин": отзыв лицензии на выступление в еврокубках - абсурд (1)
"Рубин": отзыв лицензии на выступление в еврокубках - абсурд (1)
Вчера, 17:06
Иранские болельщики массово скупали шаурму в Саранске (6)
Иранские болельщики массово скупали шаурму в Саранске (6)
Вчера, 16:55
Около 5 тысяч болельщиков сборной Франции посетят матч с Данией (1)
Около 5 тысяч болельщиков сборной Франции посетят матч с Данией (1)
Вчера, 16:43
Австралия - Перу: составы на матч, который судит Карасев (2)
Австралия - Перу: составы на матч, который судит Карасев (2)
Вчера, 16:30
Алан Дзагоев возобновил тренировки в общей группе (21)
Алан Дзагоев возобновил тренировки в общей группе (21)
Вчера, 16:11
Дания - Франция: стали известны стартовые составы
Дания - Франция: стали известны стартовые составы
Вчера, 15:35
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (5)
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (5)
Вчера, 15:28
Правительство России выделило более 800 млн рублей на дополнительные расходы на ЧМ-2018 (19)
Правительство России выделило более 800 млн рублей на дополнительные расходы на ЧМ-2018 (19)
Марко Асенсио: футболисты сборной России опасны в атаке
Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.
"Сборная России выступает дома, и у нее отличная команда. Они очень опасны в атаке, хорошо выглядели на старте чемпионата мира, и мы должны быть очень внимательными, потому что за эту сборную выступают очень талантливые, мастеровитые игроки", - цитирует Асенсио "Спорт день за днем".
"Сборная России выступает дома, и у нее отличная команда. Они очень опасны в атаке, хорошо выглядели на старте чемпионата мира, и мы должны быть очень внимательными, потому что за эту сборную выступают очень талантливые, мастеровитые игроки", - цитирует Асенсио "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.