Маркус Берг пожаловался в ФИФА на допинг-офицера

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на допинг-офицера из-за конфликта после матча второго тура чемпионата мира с командой Германии (1:2). Об этом сообщает Expressen.По информации издания, причиной конфликта стала просьба инспектора направить игрока на допинг-контроль сразу же после окончания матча с немецкой командой. Сам футболист отправился на проверку лишь после общения с журналистами. Сообщается, что Берг имел право на общение с представителями СМИ только в сопровождении допинг-офицера, которого не было рядом с футболистом.В Шведском футбольном союзе уверены, что ФИФА не накажет игрока, поскольку виновным в этой ситуации является допинг-офицер.