Хорватия впервые в истории выиграла три подряд матча на ЧМ

Сборная Хорватии одержала третью победу подряд на ЧМ-2018.Команда тренера Златко Далича сегодня победила команду Исландии (2:1) и на групповом этапе набрала максимальное количество очков – 9.Хорваты впервые в своей истории выиграли три игры подряд на чемпионате мира.В 1/8 финала турнира Хорватия будет играть против Дании.