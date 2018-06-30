Аргентинцы в матче с Нигерией выпустили свой самый возрастной стартовый состав на ЧМ в истории

Средний возраст 11 человек, вышедших в стартовом составе сборной Аргентины на вчерашний матч с Нигерией – 30 лет и 189 дней.Это самый возрастной состав Аргентины в матче финального этапа чемпионата мира за все время.