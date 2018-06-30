Хорватия впервые в истории выиграла три подряд матча на ЧМ

Сборная хорватии впервые в своей истории выиграли три игры подряд на чемпионате мира.Команда Златко Далича, набрав 9 очков, заняла 1 место в группе.В 1/8 финала турнира Хорватия будет играть против Дании.