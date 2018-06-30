Марадона: в ходе матча с Нигерией мне стало плохо, но мне вкололи адреналин и все стало хорошо

Легенда футбола Диего Марадона сообщил, что с ним все в порядке, а информация о госпитализации не соответствует действительности."Хочу всем сказать, что со мной все нормально. Я не нахожусь в больнице, и меня никто не госпитализировал. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея и я перенес декомпенсацию сердца. Врачам пришлось вколоть мне адреналин и мое состояние стабилизировалось. Меня проверил доктор и сказал перед вторым таймом идти домой. Однако я хотел остаться, ведь мы рисковали всем. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку", - написал Марадона.