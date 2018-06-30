Ван Марвейк объявил об уходе с поста тренера сборной Австралии

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк объявил, что оставит пост в национальной команде после матча ЧМ-2018 с Перу (0:2)."Я ухожу из сборной. Это был фантастический период, никогда его не забуду.Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов.Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен", – сказал ван Марвейк.