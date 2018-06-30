Дмитрий Губерниев: Марадона – позорник, Аргентина – дно, Месси – слабак!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Дмитрий Губерниев: Марадона – позорник, Аргентина – дно, Месси – слабак!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет победы сборной Аргентины над Нигерией (2:1) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.

"Диего, ну ты и позорник! Яков Фак тебя дери.

Аргентина – дно. Нигерия заслужила победу, отняли пенальти и плей-офф. Месси – слабак", – написал Губерниев.

Инстаграм Дмитрия Губерниева
Теги: Сборная Аргентины Месси Марадона Губерниев
Сегодня, 10:50
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21
(7)
№21 Написал: Volodia379 (Сегодня, 12:00) #
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online

Как этот гребец-неудачник может говорить о великих людях! Он же просто моська которая лает на слона! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№20 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 11:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
Губерниев,Черданцев,Савин,Масаковский,Шнякин уйдите с ТВ.

Орлова забыл..)))
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:45) #
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  •  (1)

Гре-баный гребник.Кот повторил двойной фак Марадоны хейтеру.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№18 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:43) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Марадона - жирный наркот(ещё и пальчики свои мерзкие выставил напоказ) Месси без Барсы - нулище, 100 % пенальти судейка зажал, посчитав что два в ворота Аргентины будет уже слишком...Так что все сходится)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№17 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:35) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот кто чмошник,так это губошлёп губерниев.Слушал однажды речь этого негодяя про Малофеева....Полное дерьмо.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№16 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:32) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Губер - шут и поносный коментатор, как эксперт - дворовая доступная шавка постоянно машушая хвостом, Аргентина ведущая футбольная держава, в отличии от России в биатлоне с услужливым болтуном приспособленцем, тебе бы далее махать веслом и не кукарекать.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: SVN (Сегодня, 11:32) #
  • +4
  •  (4)
online

Губерниев,Черданцев,Савин,Масаковский,Шнякин уйдите с ТВ.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:26) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Аргентосы молодцы-с таким тренером и все равно выйти в плейоффф!


действительно, сложно играть, когда в команде тактику и состав определяет Месси.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 11:24) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
а все гадали ,кому Марадона факи показывал..

Лично Губерниеву


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:16) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
а все гадали ,кому Марадона факи показывал..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:15) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
губерниев чмошник


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№10 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 11:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Аргентосы молодцы-с таким тренером и все равно выйти в плейоффф!
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 11:10) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Губерниев ты лучше закрыл бы свой рот ,кто позорник не тебе судить ,иди вылизывай тем кому вылизываешь и дальше а лучше вообще заткнись.


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№8 Написал: Sesk (Сегодня, 11:07) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: NAG25
Губерниев иди биатлон комментируй и чердака с собой захвати

Губерниев ладно - клоуны тоже нужны, а вот чердак лечится только выключением телевизора.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Кто скажет чей родственник Губерниев? Именно поэтому его и держат на ТВ.


Комментирует "правильно".
Хотя не один раз читал, что коллеги о нём позитивно отзываются, как о профи.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кто скажет чей родственник Губерниев? Именно поэтому его и держат на ТВ.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Аргентина действительно не показывает командной игры. Звезды сборной Аргентины и в индивидуальном плане также играют без блеска.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: tantara002 (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (2)

Датчанин


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 10:58) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Губерниев иди биатлон комментируй и чердака с собой захвати
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№2 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 10:54) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Губерниев ты чмо позорное.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 10:52) #
  • -8
  •  (12)

грубо, но по сути так и есть)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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