Дмитрий Губерниев: Марадона – позорник, Аргентина – дно, Месси – слабак!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет победы сборной Аргентины над Нигерией (2:1) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018."Диего, ну ты и позорник! Яков Фак тебя дери.Аргентина – дно. Нигерия заслужила победу, отняли пенальти и плей-офф. Месси – слабак", – написал Губерниев.