Матео Ковачич сделал 79 точных передач из 79 в матче с Исландией

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич показал впечатляющую статистику передач в матче против Исландии (2:1).Все пасы Ковачича были точными – 79 из 79.Футболист "Реала" был заменен на 81-й минуте игры.