Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них

Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал о шансах сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Испании.

"Матч с Марокко показал, что можно играть вполне с этой сборной. У испанцев много моментов бывает, которые нужно использовать в нашу пользу. У них в обороне есть проблемы, много теряют мяч, контратак пропускают. У нас футболисты хорошие и мы можем использовать их сильные стороны.

В отличие от Испании, Португалия играет надежнее играет в обороне, поэтому так мало пропускает. Так что, если с точки зрения этого компонента, может и хорошо, что в 1/8 мы будем играть с испанцами", – сказал Тарханов.

Национальная Служба Новостей
Теги: Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 11:15
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8
(1)
№8 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 11:58) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
У нас вообще обороны нет smile


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Alter ego (Сегодня, 11:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Иногда проигрываем мы, иногда выигрывают другие.
Отто Рехагель
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да подлизнул кое кому на старости лет, не нашим пешеходам противостоять испанцам в игре на вылет, твои доводы Саня нелепы и мы влетим на 99% в гавно.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 11:33) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Нам бы проблемы Испании
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»


Цитата: Академия
Еще надо учитывать, что топовые сборные подходят к турниру не в оптимальной форме, а стараются ее набирать по ходу турнира. Плюс наш опыт игры, как с испанскими клубами, так со сборной просто удручающий. Так, что советую быть реалистами

И еще топовые защитник скорее всего приведут себя в порядок к такой стадии турнира


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
хм..то есть наша защита лучше испанской.....Кутеп и Игнаш сильнее Рамоса и Пике.
УРРРАААА!!!!


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Академия (Сегодня, 11:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Еще надо учитывать, что топовые сборные подходят к турниру не в оптимальной форме, а стараются ее набирать по ходу турнира. Плюс наш опыт игры, как с испанскими клубами, так со сборной просто удручающий. Так, что советую быть реалистами
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
зачем им защита, если они могут нам полную "авоську" накидать
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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