Александр Тарханов: у Испании есть проблемы в обороне. Может, и хорошо, что мы вышли на них

Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал о шансах сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Испании."Матч с Марокко показал, что можно играть вполне с этой сборной. У испанцев много моментов бывает, которые нужно использовать в нашу пользу. У них в обороне есть проблемы, много теряют мяч, контратак пропускают. У нас футболисты хорошие и мы можем использовать их сильные стороны.В отличие от Испании, Португалия играет надежнее играет в обороне, поэтому так мало пропускает. Так что, если с точки зрения этого компонента, может и хорошо, что в 1/8 мы будем играть с испанцами", – сказал Тарханов.