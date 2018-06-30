Лео Месси – третий аргентинец после Марадоны и Батистуты, забивавший на трех ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вчера забил свой первый гол на этом ЧМ.Таким образом, Месси стал третьим аргентинцем, которому удалось забить на трех разных чемпионатах мира.Ранее это смогли сделать Диего Марадона и Габриэль Батистута.