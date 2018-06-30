Сергей Игнашевич: единственный плюс второго места - это игра в "Лужниках"

Защитник сборной России Сергей Игнашевич выразил надежду на поддержку болельщиков в матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира."Конечно хотели занять первое место, но получилось как получилось. Однако хорошо, что матч с испанцами пройдет в "Лужниках", надеемся полные трибуны нам помогут. Пожалуй это единственный плюс того, что мы заняли второе место", — сказал Игнашевич.