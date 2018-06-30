Ростислав Хаит: все сошли с ума по Головину, но я особо выделю Зобнина

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Ростислав Хаит: все сошли с ума по Головину, но я особо выделю Зобнина

Актер и основатель театра "Квартет И" Ростислав Хаит оценил игру 24-летнего полузащитника "Спартака" Романа Зобнина на ЧМ-2018.

"Сейчас все сходят с ума по Головину, и совсем незаслуженно, на мой взгляд, обделяют вниманием Романа Зобнина. В нем абсолютно не вижу изъянов, идеальный центрхав. Силен и в отборе, и в созидании, в любой ситуации сохраняет холодную голову. Никогда не сдается", — цитирует Хаита Спорт-Экспресс.
Теги: Зобнин Головин Сборная России
Сегодня, 14:35
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(2)
№11 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Головин точно получит карточку с испанцами. Не любит он когда его возят.
Жалко не сыграет в 1/4. Тоже очень важная игра.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 15:07) #
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online

Цитата: Alemu
Зобнин, Фернандес, и, местами, Газинский

добавлю Кузяева,Дзюбу и Черышева smirk
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пусть лучше по головину с ума сходят,честно.чем меньше про Ромку говорят и искусственно пиарят,как того же головина,тем дольше он будет в Спартаке " оставаться.и психологически давления на него меньше.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:53) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Никто не сходил - у ослов ума просто никогда не было, остальные видят, что самый полезный игрок сборной - Зобнин, 99% перехватов и весь центр - только на нем

Да и Глушаков у вас вообще The Best! Настолько крут, что от такой крутизны решили не брать на чемпионат. Польза от Зобнина большая, никто не спорит, но не надо все лавры на него только вешать.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Alemu Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Зобнин, Фернандес, и, местами, Газинский
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
Онономус, иди 25 миллионов туринских буев размораживай


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: tantara002 (Сегодня, 14:51) #
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Ну если только пара тупорылых красно синих осла ! Ума нет , как ниже отписали !
Головин Рядом с Ромой как шавка выглядит


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 14:49) #
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Цитата: Египетский вернблюм
Никто не сходил - у ослов ума просто никогда не было, остальные видят, что самый полезный игрок сборной - Зобнин, 99% перехватов и весь центр - только на нем

только предвзятая свинья как ты думает так, а в по итогу Зобнин, Головин, Фернандес и Дзюба только выделяются на фоне остальных
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 14:47) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Никто не сходил - у ослов ума просто никогда не было, остальные видят, что самый полезный игрок сборной - Зобнин, 99% перехватов и весь центр - только на нем


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 14:42) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Барселона»
Соглашусь. Особенно это было заметно в игре с Уругваем. Зобнин был единственный, кто играл на уровне уругвайцев, и абсолютно ничем не уступал им. Потом вышел Фернандес, и таких футболистов стало 2 в составе. А остальные явно не дотягивали до такого уровня.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 14:40) #
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online

По Головину видно как парень пашет , видно упорство и стремление . ДАй Бог чтобы у него все получилось . Про Зобнина мало говорят , так это нормально и даже хорошо . Все и так всё видят , парень работает за себя , на команду и даже "..за Сашку" ! ХД
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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