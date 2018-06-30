Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой!

Защитник сборной Аргентина Маркос Рохо поведал, о чём говорил своим партнёрам по команде нападающий Лионель Месси в подтрибунном помещении перед выходом на второй тайм матча чемпионата мира — 2018 со сборной Нигерией."Месси подошёл к нам и попросил нас успокоиться. Мы нервничали, и эти слова очень помогли нам, и я лично получил огромную уверенность в себе. Месси — наш капитан, и он лучший капитан в мире, было удивительно забить этот гол.Месси сказал всем нам, что мы все либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой! Это очень сплотило нас. Затем Лео погнал всех вперед. Он сказал всем атаковать, несмотря ни на что. Он действительно читал игру и рисковал. Он лидер", — сказал Рохо.