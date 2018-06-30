Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой!

Защитник сборной Аргентина Маркос Рохо поведал, о чём говорил своим партнёрам по команде нападающий Лионель Месси в подтрибунном помещении перед выходом на второй тайм матча чемпионата мира — 2018 со сборной Нигерией.

"Месси подошёл к нам и попросил нас успокоиться. Мы нервничали, и эти слова очень помогли нам, и я лично получил огромную уверенность в себе. Месси — наш капитан, и он лучший капитан в мире, было удивительно забить этот гол.

Месси сказал всем нам, что мы все либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой! Это очень сплотило нас. Затем Лео погнал всех вперед. Он сказал всем атаковать, несмотря ни на что. Он действительно читал игру и рисковал. Он лидер", — сказал Рохо.

Triball Football
Теги: Сборная Аргентины Сборная Нигерии Месси Рохо
Сегодня, 15:25
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11
(3)
№11 Написал: tantara002 (Сегодня, 17:41) #
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online

Цитата: guns111
Цитата: tantara002
Жабоедов обязательно обыграем !! Теперь по нарасающей

Ну пока что не впечатляют. Защита - ахтунг!

А ты хотел за одну игру выигранную увидеть чемпионскую игру ?


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 17:23) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Жабоедов обязательно обыграем !! Теперь по нарасающей

Ну пока что не впечатляют. Защита - ахтунг!


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вперед, Аргентина!
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ИЛучше Валерия Георгиевича благодари, что дал тебе футбольную жизнь вторую, играл бы сейчас в заштатном эстудиантосе и мечтал перейти в зенит, денег заработать


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№7 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: guns111
полыхайте

Как я писал , все так и случилось !
Жабоедов обязательно обыграем !! Теперь по нарасающей


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Иванов
аааааааааааааааааага. Особенно когда засудили Нигерию

Цитата: Городовой
Сколько судье занесли?

Не полыхайте


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: tantara002 (Сегодня, 16:05) #
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online

Красавчик!! После чемпа обязательно скажет спасибо Велерию Георгиевичу Карпину , за то , что он научил его бить правой ногой ! И не просто быть , а попадать !


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Alter ego (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тренер ничего не говорил?
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:51) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сколько судье занесли?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 15:50) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
мы все либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой!

С*ка, это речь героя АльПачино из фильма "Каждое воскресенье"!!! laughing laughing laughing
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
аааааааааааааааааага. Особенно когда засудили Нигерию
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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