Временное консульство Польши для болельщиков ЧМ-2018 откроется в Волгограде

Мобильный консульский центр посольства Польши в РФ будет развернут в Волгограде к матчу сборной этой страны и команды Японии. Об этом сообщил представитель посольства Польши в России."Мобильный консульский центр будет развернут сегодня вечером в Волгограде по адресу: улица Пархоменко, 38, в здании гостиницы "Астория". Он будет работать до 29 июня включительно", - сказал он.Он добавил, что граждане Польши смогут получить в консульском центре помощь в случае любых проблем с документами."Если гражданин Польши потеряет паспорт, миграционную карту или какие-то другие документы, наши сотрудники ему помогут. Если человека ограбят, то ему стоит обратиться сначала в местную полицию, а потом сразу направиться в консульский центр", - пояснил представитель посольства.