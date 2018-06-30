Мексика - Швеция: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира между Мексикой и Швецией.: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лаюн, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эрнандес, Лосано.Ольсен, Лустиг, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.