Син Тхэ Ён: мы знали, что Германии победа нужнее, и воспользовались этим

Главный тренер сборной Кореи Син Тхэ Ён после матча чемпионата мира против Германии, который его команда выиграла со счётом 2:0, ответил на вопросы журналистов, передаёт из Казани корреспондентРоман Гуськов.- Думаю, Мексика очень сильна, Осорио очень грамотный тренер. В каждом матче их стратегия менялась. Они очень универсальная команда. Я не знаю, как они играли сегодня. Думаю, что это скажется на их следующем матче.- Я прекрасно себя чувствую, но я опустошён. Я сказал своим игрокам, что это последняя возможность показать себя и надо бороться до конца. Я подумал, какие ошибки Германия может допустить? Наверное, она могла подумать, что победит нас, так все думали. Мы построили свою стратегию от обратного и попали не в бровь, а в глаз.- Можно сказать, что прошло чётко по плану, раз мы победили. Мы думали, что Германия сыграет 4-4-2 и будет адаптироваться к 5-4-1. Мы сказали игрокам, что нашим соперникам победа нужнее, поэтому у нас возникнут возможности победить. Мы ими воспользовались.- Наверное, иностранная пресса не знает, что происходило. Не стоит вдаваться в подробности. Обычно пресса ориентируется только на результаты. Они не знают, как мы готовились, а мы не можем сказать, что происходит внутри команды. Мы сказали, что в случае хорошего результата все критики будут забыты, мы сможем объяснить, что и почему мы делали. Да, мы не вышли в плей-офф, но мы победили Германию, а значит надежда на светлое будущее есть.- По-моему, чемпионат прекрасно подготовлен и организован на высшем уровне. Мы чувствовали себя прекрасно. Уверен, что этот чемпионат мира будет успешным до самого конца. От России у нас остались самые тёплые впечатления. Было бы здорово ещё раз приехать сюда, ведь мы не видели ничего, кроме аэропортов, стадионов и гостиниц. Я с удовольствием приеду сюда, даже если это будет личная поездка.