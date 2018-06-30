Глава футбольного союза Египта: базу в Грозном выбрал главный тренер

Глава Футбольного союза Египта Хани Абу Рида рассказал, что главный тренер сборной Эктор Купер выбрал Грозный в качестве базы во время ЧМ-2018."Выбор Грозного был за главным тренером. С ним был согласен технический состав, который посчитал, что отель там находится рядом со стадионом, где проходили тренировки", – сказал Хани Абу Рида.На турнире Египет потерпел три поражения и занял последнее место в группе А.