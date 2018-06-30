Сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сборная Швеции разгромила Мексику и вышла в 1/8 ЧМ-2018

Сборная Швеции с крупным счетом обыграла Мексику в матче группового этапа чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа F. 3-й тур

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)

Мексика – Швеция 0:3

Гол: Аугустинсон, 51, Гранквист, 62 (пен.), Альварес, 76 (авто.)

Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Лаюн (Перальта, 89), Гальярдо (Фабиан, 67), Гуардадо (Корона, 77), Эррера, Эрнандес, Вела, Лосано

Швеция: Ольсен, Лустиг, Аугустинсон, Линделёф, Гранквист, Ларссон (Свенссон, 59), Классон, Экдаль (Хильемарк, 82), Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин, 70)

Предупреждения: Кальярдо, 2, Классон, 28, Морено, 63, Лаюн, 87, Лустиг, 88
Теги: Сборная Швеции Сборная Мексики
Сегодня, 18:54
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9
(1)
№9 Написал: tuner (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Было бы не справедливо, если бы Аргентина с 4-мя очками вышла, а Швеция с 6-тю пролетела.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: filin89
91800bsp,
Посмотри внимательнее

Сорян,виновен,невнимателен))))))


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№7 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
91800bsp,
Посмотри внимательнее, там показано победители каких пар встретятся.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№6 Написал: Toorch (Сегодня, 19:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ждем укроэкспердов (в том числе бывших ногомячистов) с оценкой сборных Мексики и, особенно, Германии joy
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мексы по конспектам Черчесова играли))


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: следующий (Сегодня, 18:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Alter ego
Мексиканцам от корейцев суперпрезент

Корейцы красавцы, не выпустили из группы чемпионов мира
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (5)
online

Екатеринбург счастливый и для Швеции, и для Мексики! Гуляй страна!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:58) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
молодцы шведы,команда без звезд,но свое дело знают
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 18:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Мексиканцам от корейцев суперпрезент
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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