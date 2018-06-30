Сборная Германии впервые в истории не смогла выйти из группы на чемпионате мира

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 встречались сборные Южной Кореи и Германии - 2:0.Из-за этой неудачи сборная Германия финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице группы F и не смогла пробиться в плей-офф. Впервые в истории немецкая команда не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате мира.