Шведы сняли новый «скальп»: скандинавы и мексиканцы отправили домой действующего чемпиона мира

Шведы продолжают оставлять позади себя поверженных соперников из числа грандов. В последнем туре группового этапа скандинавы пополнили свой счёт мексиканцами, добавив ещё и сборную Германии, которая так и не сумела пробиться в следующий раунд. Крупная победа позволила Швеции выйти в плей-офф с первого места.– об удивительном матче, проходившем в Екатеринбурге.Сборная Швеции на чемпионате мира стала одним из самых удивительных участников. В Россию скандинавы не пустили голландцев и итальянцев, а также находились всего в нескольких минутах от того, чтобы отправить домой и немецкую сборную – действующего чемпиона мира. Шведы и немцы выдали ярчайший матч на стадионе «Фишт», устроив настоящую битву. И лишь на последних секундах подопечным Йоахима Лёва удалось довести дело до победы. Впрочем, как оказалось, чемпионов мира всё равно ещё ждало оглушительнейшее фиаско.Шведы после поражения от немцев тоже не потеряли шансы на выход в плей-офф, хотя теперь их задача усложнилась. В заключительном туре сборной Швеции нужно было обязательно побеждать Мексику, очаровавшую всех в стартовом матче с Германией. При этом дальнейшие перспективы шведов также ещё и зависели от результата матча Германия – Южная Корея.После матча с немцами в интервью Rusfootball.info форвард «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон пообещал, что в игре с Мексикой команда сыграет острее. В целом, так и получилось. С первых минут встречи в Екатеринбурге именно шведы играли роль первой скрипки, а у мексиканцев мало что получалось. Традиционные разящие контратаки в исполнении «ацтеков» совсем не таили угрозы: Гранквист и компания легко разрушали зарождающиеся атаки соперника. В составе мексиканцев высокому уровню соответствовал лишь Гильермо Очоа. Главный герой мексиканцев четырёхлетней давности на турнире в Бразилии вновь удивлял и восхищал своей реакцией. Особенно впечатляющим получился сейв голкипера в середине тайма, когда Берг проталкивал мяч в ворота от линии вратарской.Шведы были смелее и настойчивее, а ещё подопечные Янне Андерсона едва ли не каждый стандарт превратили в грозное оружие. Было заметно, насколько мексиканцам тяжело и некомфортно вести борьбу с более габаритными соперниками. Отличный шанс упустил и Эмиль Форсберг: полузащитник «Лейпцига» и сборной Швеции бил от линии штрафной, но отправил мяч на ту самую выдвинутую трибуну арены в Екатеринбурге.Мексиканцы за весь тайм провели лишь одну действительно классную атаку. После перехвата в центре поля они за секунды преодолели 40-метровую дистанцию и вывели на ударную позицию Велу. Бывший игрок «Арсенала» обводящим ударом выцеливал в дальний угол, но не попал в створ. Партнёр по нападению Велы в сборной Мексики Хавьер Эрнандес также оказался в центре эпизода. Только вот «горошек» едва не привёз пенальти. После одного из стандартов мяч угодил то ли в руку, то ли в грудь нападающему мексиканской сборной. Аргентинский арбитр Нестор Питана отправился смотреть повтор, но встал на сторону мексиканцев, хотя и имел основания указать на точку.Внушительное игровое преимущество шведской сборной всё-таки конвертировалось в забитые мячи, но произошло это уже после перерыва. Первый гол получился несколько комичным. Один из защитников мексиканской сборной не удержался на ногах, последовал пас на фланг в его зону, оттуда был исполнен прострел в центр, Классон попытался пробить в касание, но вместо этого получился абсолютно дикий ассист на дальнюю штангу, где уже находился Августинссон. Очоа в очередной раз дотянулся до мяча, но свою команду не спас: мяч от руки голкипера оказался в сетке.Теперь уже мексиканцам надо было обязательно забивать, чтобы не зависеть от результата матча немцев. В случае победы чемпионов мира над корейцами со счётом 2:0, именно «ацтеки» оказались бы в квартете лишними. Но гости из Америки явно не смогли совладать со своими нервами и эмоциями. Примерно через 10 минут они потеряли мяч в центре поля, шведы провели контратаку три в три, которую в подкате оборвал Морено. Защитник мексиканцев получил жёлтую карточку, которая оставила его без участия в 1/8 финала турнира, а шведы – право на 11-метровый удар. Гранквист пробил идеально: мяч влетел в «девятку» без каких-либо шансов для Очоа. Окончательно мексиканцев «пригвоздил» третий мяч, который был забит на 74-й минуте. После очередного прострела в штрафную Альварес не попал по мячу, тот отскочил в руку защитнику, а от неё срикошетил в самый угол ворот! – 3:0.До самой концовки матча мексиканцы ходили по самому краю пропасти: Германии при крупном поражении «ацтеков» хватало победы с минимальным счётом. Но уже в компенсированное время на стадионе в Екатеринбурге раздался гул радости! Мексиканцы узнали, что в параллельной встрече корейцы забили чемпионам мира, поучаствовав в «убийстве» футбольного короля. В итоге ситуация в группе полностью изменилась, а итоговая таблица приняла абсолютно сюрреалистичный вид: Швеция вышла с первого места, Мексика – со второго, корейцы заняли третью строчку, а немцы – последнее место в таблице.