Шведы сняли новый «скальп»: скандинавы и мексиканцы отправили домой действующего чемпиона мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Шведы сняли новый «скальп»: скандинавы и мексиканцы отправили домой действующего чемпиона мира

Шведы продолжают оставлять позади себя поверженных соперников из числа грандов. В последнем туре группового этапа скандинавы пополнили свой счёт мексиканцами, добавив ещё и сборную Германии, которая так и не сумела пробиться в следующий раунд. Крупная победа позволила Швеции выйти в плей-офф с первого места. Rusfootball.info – об удивительном матче, проходившем в Екатеринбурге.

Сборная Швеции на чемпионате мира стала одним из самых удивительных участников. В Россию скандинавы не пустили голландцев и итальянцев, а также находились всего в нескольких минутах от того, чтобы отправить домой и немецкую сборную – действующего чемпиона мира. Шведы и немцы выдали ярчайший матч на стадионе «Фишт», устроив настоящую битву. И лишь на последних секундах подопечным Йоахима Лёва удалось довести дело до победы. Впрочем, как оказалось, чемпионов мира всё равно ещё ждало оглушительнейшее фиаско.

Шведы после поражения от немцев тоже не потеряли шансы на выход в плей-офф, хотя теперь их задача усложнилась. В заключительном туре сборной Швеции нужно было обязательно побеждать Мексику, очаровавшую всех в стартовом матче с Германией. При этом дальнейшие перспективы шведов также ещё и зависели от результата матча Германия – Южная Корея.

Затишье перед бурей

После матча с немцами в интервью Rusfootball.info форвард «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон пообещал, что в игре с Мексикой команда сыграет острее. В целом, так и получилось. С первых минут встречи в Екатеринбурге именно шведы играли роль первой скрипки, а у мексиканцев мало что получалось. Традиционные разящие контратаки в исполнении «ацтеков» совсем не таили угрозы: Гранквист и компания легко разрушали зарождающиеся атаки соперника. В составе мексиканцев высокому уровню соответствовал лишь Гильермо Очоа. Главный герой мексиканцев четырёхлетней давности на турнире в Бразилии вновь удивлял и восхищал своей реакцией. Особенно впечатляющим получился сейв голкипера в середине тайма, когда Берг проталкивал мяч в ворота от линии вратарской.

Шведы были смелее и настойчивее, а ещё подопечные Янне Андерсона едва ли не каждый стандарт превратили в грозное оружие. Было заметно, насколько мексиканцам тяжело и некомфортно вести борьбу с более габаритными соперниками. Отличный шанс упустил и Эмиль Форсберг: полузащитник «Лейпцига» и сборной Швеции бил от линии штрафной, но отправил мяч на ту самую выдвинутую трибуну арены в Екатеринбурге.



Мексиканцы за весь тайм провели лишь одну действительно классную атаку. После перехвата в центре поля они за секунды преодолели 40-метровую дистанцию и вывели на ударную позицию Велу. Бывший игрок «Арсенала» обводящим ударом выцеливал в дальний угол, но не попал в створ. Партнёр по нападению Велы в сборной Мексики Хавьер Эрнандес также оказался в центре эпизода. Только вот «горошек» едва не привёз пенальти. После одного из стандартов мяч угодил то ли в руку, то ли в грудь нападающему мексиканской сборной. Аргентинский арбитр Нестор Питана отправился смотреть повтор, но встал на сторону мексиканцев, хотя и имел основания указать на точку.

Шведское деклассирование

Внушительное игровое преимущество шведской сборной всё-таки конвертировалось в забитые мячи, но произошло это уже после перерыва. Первый гол получился несколько комичным. Один из защитников мексиканской сборной не удержался на ногах, последовал пас на фланг в его зону, оттуда был исполнен прострел в центр, Классон попытался пробить в касание, но вместо этого получился абсолютно дикий ассист на дальнюю штангу, где уже находился Августинссон. Очоа в очередной раз дотянулся до мяча, но свою команду не спас: мяч от руки голкипера оказался в сетке.

Теперь уже мексиканцам надо было обязательно забивать, чтобы не зависеть от результата матча немцев. В случае победы чемпионов мира над корейцами со счётом 2:0, именно «ацтеки» оказались бы в квартете лишними. Но гости из Америки явно не смогли совладать со своими нервами и эмоциями. Примерно через 10 минут они потеряли мяч в центре поля, шведы провели контратаку три в три, которую в подкате оборвал Морено. Защитник мексиканцев получил жёлтую карточку, которая оставила его без участия в 1/8 финала турнира, а шведы – право на 11-метровый удар. Гранквист пробил идеально: мяч влетел в «девятку» без каких-либо шансов для Очоа. Окончательно мексиканцев «пригвоздил» третий мяч, который был забит на 74-й минуте. После очередного прострела в штрафную Альварес не попал по мячу, тот отскочил в руку защитнику, а от неё срикошетил в самый угол ворот! – 3:0.

Шведы сняли новый «скальп»: скандинавы и мексиканцы отправили домой действующего чемпиона мира


До самой концовки матча мексиканцы ходили по самому краю пропасти: Германии при крупном поражении «ацтеков» хватало победы с минимальным счётом. Но уже в компенсированное время на стадионе в Екатеринбурге раздался гул радости! Мексиканцы узнали, что в параллельной встрече корейцы забили чемпионам мира, поучаствовав в «убийстве» футбольного короля. В итоге ситуация в группе полностью изменилась, а итоговая таблица приняла абсолютно сюрреалистичный вид: Швеция вышла с первого места, Мексика – со второго, корейцы заняли третью строчку, а немцы – последнее место в таблице.

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Швеция Мексика Гранквист
Сегодня, 19:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 19:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
...а теперь послушаем звездуна Ибрагимовича, что он лучше бы сыграл joy


--------------------
Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Филимонов,
а где ее,реакцию,снимать?матч мексики показывал первый,причем тут матч?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:30) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Матч ТВ кoнченные твaри. Как можно было не показать эмоции мексиканцев от результата Германии и выходе в пле-офф? Вы же пля спортивный канал и должны понимать, что такое эмоции в спорте. Пфу на вас, дилетанты
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.