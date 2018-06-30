Гарри Линекер: футбол это простая игра, но Германия теперь не всегда побеждает! VAR отправляет их домой

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 27, 2018

VAR sends Germany home. Mein Gott! — Gary Lineker (@GaryLineker) June 27, 2018

Экс-нападающий сборной Англии Гарри Линекер в своём твиттере отреагировал на вылет сборной Германии на групповой стадии Чемпионата Мира в России новой версией его всемирно известной фразы. Теперь, по его мнению, она звучит так:Футбол это простая игра, где 22 человек в течении 90 минут гоняют мяч, но Германия теперь не всегда выигрывает. Предыдущая версия - теперь это история - написал Линекер в своём твиттере.Смысл о предыдущей версии этого высказывания ("Футбол это простая игра, где 22 человека в течении 90 минут гоняют мяч, а побеждает... Германия"), по всей видимости, по версии Линекера может быть отправлена в историю с помощью системы VAR. По крайней мере именно на этом сфокусирован его предшествующий твит:VAR отправляет Германию домой. Боже мой!