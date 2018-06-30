Чо Хён У: мы не знали, что не выходим из группы до финального свистка

Вратарь сборной Кореи Чо Хён У, признанный лучшим игроком матча с Германией, рассказал о том, что его команда не знала о ходе параллельной встречи между Швецией и Мексикой, по итогам которой, несмотря на собственную победу 2:0, Корея покинула чемпионат мира вместе со сборной Германии.- Мы не знали, узнали счёт только после окончания игры.- Все игроки играли ради корейского народа, мы стали ради него единой командой. Конечно, узнав счёт, многие из нас плакали.- Наверное, если бы они играли в воротах, они сыграли бы так же хорошо, как и я. В будущем постараюсь развиваться и расти, - передаёт слова вратаря из Казани корреспондентРоман Гуськов.