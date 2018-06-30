Дмитрий Губерниев: мы не будем скучать, Германия!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вылете сборной Германии с чемпионата мира—2018."Deutschland, auf Wiedersehen! Прощай, Германия!!! Мы не будем скучать по тебе! Нам такой футбол не нужен! Корея — Германия – 2:0! Последнее место в группе у чемпионов мира!" — написал Губерниев в инстаграме.