Мануэль Нойер: если бы мы вышли из группы, нас всё равно бы выбили в 1/8 или 1/4 финала

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Мануэль Нойер: если бы мы вышли из группы, нас всё равно бы выбили в 1/8 или 1/4 финала

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер после вылета своей команды с чемпионата мира не нашёл оправданий для себя и своей команды и признал, что с такой игрой чемпионы мира 2014 не имели перспектив на турнире, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Уральский.

- Честно говоря, я не могу объяснить это поражение. Мы глубоко разочарованы, мы подавлены и расстроены, злы на самих себя, потому что это наша ответственность как игроков. Никто не может сказать, что это не его вина. Мы должны об этом говорить и анализировать это поражение. Это мы ответственны.

- Самая большая унижение Германии в Кубке мира?

- Да, конечно. Мы были готовы, немецкий футбол ждал этого турнира. Придется найти нужные слова. Это мрачный час для немецкого футбола.

- Чего сегодня не хватало?

- Нам не хватало решимости. Даже если бы мы прошли сегодня дальше, в следующем раунде или четвертьфинале нас бы выбили. Мы заслуживали того, что покидаем турнир. Я никогда не видел ничего подобного от нашей сборной. Мы не были убедительны ни в одной игре на протяжении группового этапа. Это была не та Германия, которую все знают, это было жалко.
Теги: Нойер Сборная Германии Сборная Кореи
Сегодня, 21:05
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10
(5)
№10 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 21:57) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Я не про смену действующего, а о новом чемпионе как страны

Да, похоже долго... Аж разорвало...


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Египетский вернблюм,
Я не про смену действующего, а о новом чемпионе как страны


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№8 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 21:38) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Будет новый чемпион.

Долго думал? joy


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Будет новый чемпион.


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: HM2018
Достойно.

не понял что ли ..немцы после войны научились себя парафинить ...а на деле им похер...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Слоган ЧМ 2018- "Пи3дец фаворитам!"
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№4 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:26) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Достойно.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№3 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 21:21) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот посмотреть на это нашим. Особенно голубому педогному парашавину-вашипроблемы. А то у них все кроме них всегда виноваты


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Как же такое случилось? На КК вы вторым составом были на голову сильнее всех! А тут ,ладно,Мексике уступили,но Корее то как???
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:12) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Самая большая унижение"... smiling_imp
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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