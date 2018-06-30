Мануэль Нойер: если бы мы вышли из группы, нас всё равно бы выбили в 1/8 или 1/4 финала

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер после вылета своей команды с чемпионата мира не нашёл оправданий для себя и своей команды и признал, что с такой игрой чемпионы мира 2014 не имели перспектив на турнире, передаёт корреспондентИван Уральский.- Честно говоря, я не могу объяснить это поражение. Мы глубоко разочарованы, мы подавлены и расстроены, злы на самих себя, потому что это наша ответственность как игроков. Никто не может сказать, что это не его вина. Мы должны об этом говорить и анализировать это поражение. Это мы ответственны.- Да, конечно. Мы были готовы, немецкий футбол ждал этого турнира. Придется найти нужные слова. Это мрачный час для немецкого футбола.- Нам не хватало решимости. Даже если бы мы прошли сегодня дальше, в следующем раунде или четвертьфинале нас бы выбили. Мы заслуживали того, что покидаем турнир. Я никогда не видел ничего подобного от нашей сборной. Мы не были убедительны ни в одной игре на протяжении группового этапа. Это была не та Германия, которую все знают, это было жалко.