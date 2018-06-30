Сон Хён Мин: что случилось с Германией? Они просто сыграли с нами

Самый звёздный футболист сборной Кореи Сон Хён Мин после победы над Германией пошутил в ответ на вопрос, что случилось с соперником.- Очень важная победа, отличный результат. Мы рады, что удалось закончить турнир победой. Что случилось с Германией? - не знаю, наверное, они просто сыграли с нами (смеется), - передаёт слова Сона корреспондентИван Уральский.