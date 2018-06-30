Сами Хедира: сейчас один из самых трудных моментов для всей немецкой команды

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира прокомментировал поражение от Южной Кореи и вылет команды из чемпионата мира."Это сейчас один из самых трудных моментов для всей немецкой команды и для меня лично. Мы говорили перед турниром, что чемпионы мира должны были возглавить свою группу. Это было бы нелегко, но мы договорились. Я лично первым беру на себя ответственность за этот вылет. Теперь мы должны жить с последствиями. Последние десять лет были сенсационными для нас, теперь нужны какие-то перемены", - цитирует Хедиру корреспондентИван Уральский.