Фаната сборной Сербии не пропустили на матч ЧМ-2018 с флагом Российской империи

Болельщик сборной Сербии не смог пройти на стадион "Спартак" в Москве, на котором проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Бразилии, с флагом Российской империи. Стюарды стадиона попросили оставить флаг в камере хранения, а в противном случае грозили не пропустить болельщика на матч."Я купил флаг в Сербии. В Калининграде с ним пустили на матч без проблем, а тут вот так", — рассказал сербский болельщик.