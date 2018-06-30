Сборная Бразилии сыграет с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2018, Швейцария – со Швецией

По итогам матчей третьего тура чемпионата мира – 2018 в группах E и F определились ещё две пары 1/8 финала турнира.Сборной Бразилии предстоит начать первый раунд плей-офф ЧМ-2018 с командой Мексика, а Швейцария на этой же стадии мундиаля встретится со Швецией.