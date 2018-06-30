Младен Крстаич: нам нельзя было терять концентрацию, когда играешь против Бразилии

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич подвел итоги матча чемпионата мира с Бразилией (0:2).- Хотел бы их поздравить с заслуженной победой, и похвалить игроков нашей команды. Но нам нельзя было терять концентрацию, когда играешь против Бразилии.- Не только сейчас, но и до ЧМ она была фаворитом. Германия также была, как и Аргентина. Наши игроки отдали все, на что способны.- Спросите Неймара. Я ничего не сказал ему неприятного.