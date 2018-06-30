Младен Крстаич: игроки сборной Сербии смело отстаивали футболку и герб нашей страны

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал поражение от Бразилии (0:2) в заключительном матче группы Е на чемпионате мира по футболу в России. Сербы заняли третье место и покидают турнир.- Думаю, что игроки отдали все силы, чтобы показать, на что мы способны. Мы восемь лет не играли на таких турнирах. Мы удовлетворены отношением игроков к ЧМ-2018. Они выложились на максимум. Но были ситуации, когда можно было сыграть получше. Первый матч с Коста-Рикой был тяжелым, но мы решительно победили. Против Швейцарии, считаю, матч был рискованным. Они играют хорошо, занимают высокое место в рейтинге. Но это жизнь. Сегодня мы тоже пытались выиграть у сильнейшей команды мирового футбола. Игроки смело отстаивали футболку и герб нашей страны.- На мой взгляд, они больше контролировали матч. Это ожидаемо. Мы неплохо отбирали мяч у них в первом тайме, но пропустили. Нужно играть все 90 минут, иначе вас накажут. Играли высоко. Во втором тайме пошли на определенный риск. Очень сложно выиграть у такой мощной команды. Мы были наказаны. Нам нужно улучшать сильные стороны и устранять недостатки.