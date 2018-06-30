Паулиньо: моя главная задача - помочь команде. Не важно, забиваю я или нет

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо ответил на вопрос о вылете Германии с ЧМ-2018.- Про них мне нечего сказать, нас заботит своя игра. Нужно играть дальше, мы сделали шаг и вышли дальше.Моя главная задача - помочь команде. Не важно, забиваю я или нет.