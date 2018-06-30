Сербы в Москве. Они обожают русских и говорят про Албанию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Сербы в Москве. Они обожают русских и говорят про Албанию

Накануне балканцы к огромному сожалению большинства россиян вылетели с турнира, проиграв Бразилии в Москве. Болельщики наших главных друзей пообщались с корреспондентом Rusfootball.info и рассказали, что они думают о штрафе игрокам Швейцарии, России и этом чемпионате мира.

Сербы в Москве. Они обожают русских и говорят про Албанию

Удобнее всего находить различия между двумя культурами футбольного боления было именно на примере сербов и бразильцев. Разница была колоссальной – последние в латиноамериканских традициях устраивали шумный карнавал, танцевали, гудели и распевали песни, сверкали яркими цветами и никого не стеснялись.

Сербы же были хмуры, прямо как и наши, одеты, не считая повешенных на плечи флагов, в нашем понимании довольно обыденно. И уж точно не пели – в этом плане отечественные болельщики тоже должны были их прекрасно понять, - а скандировали.

Так суровая разница в традициях все-таки спровоцировала конфликты этим вечером. Уже после финального свистка на стадионе завязалась небольшая стычка. Довольно скромная, но на этом дружелюбном Чемпионате Мира и такое принимается за чуть ли не удивительное событие.



Балканцев было не очень мало, но в желто-синих потоках они немного терялись. Правда, всегда появлялись то тут, то там островками, нарушающими запрет на курение около стадионов.

Скандал в матче против Швейцарии обсуждался в Сербии, ясное дело, гораздо сильнее чем у нас. У них вообще это больная тема - отношения с некоторыми соседями. Если что, просто напомним то, что было в одном из наших недавних материалов. Вот как праздновали поражении Сербии в Албании



ФИФА, как и ожидалось, не стала реагировать жестко. Наложила на трех игроков Швейцарии небольшой денежный штраф и не стала развивать тему.

Но даже штраф нарушителям платить не придется, поскольку болельщики уже собрались необходимую сумму в интернете.

Андрий, Прибой

- В Москву я приехал совсем недавно, ещё не успел как следует осмотреться. Но чемпионат мира в вашей стране потрясающий. На самом деле, все просто замечательно, я рад, что присутствую при этом. Да и все Россия в общем крутая!

Жесты Шакири и Джаки? Это боль для всех сербов. Швейцарские албанцы и косовары ощущают себя так свободно, потому что их покрывает Америка и НАТО. Понимаете, они на их стороне в любом случае. Им позволительно практически все.

Путин бы такого не позволил. Я очень верю в вашего президента. При нем, я верю, не было бы подобных двойных стандартов.

Я даже не говорю о конкретном жесте, такая ситуация сложилась в общем между отношениями наших стран – все знают, что Косово это сербская земля, но мы не можем ее забрать, поэтому албанцы издеваются над нами, это происходит постоянно. Из-за этого действительно очень больно.

Штраф? Это просто смех! Минимум три игры без зрителей должно было быть наказание. Они делали этих орлов, а один из игроков в подтрибунных помещения толкал Митровича, провоцируя драку. Никто и не ждал серьезного наказания, все понимали, что ничего из этого не выйдет.

Анастасья, Баня-Лука

- Москва очень классный город! Здесь тепло и потрясающая культура - я здесь уже какое-то время, но ещё не успела посмотреть все, что собиралась.

Это очень неприятная ситуация. Сербским народом все эти албанские штуки переносятся тяжело. Если честно, я боюсь сказать что-то конкретное, эмоции по этому поводу меня слишком захлестывают. Знаете, здесь на футболе даже не хочется об этом говорить - портится все настроение.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: championat.com
bobsoccer.ru
Теги: сборная Сербии сборная Бразилии Джака Шакири
Сегодня, 16:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сербы в итоге крайними и остались после распада Югославии. Напоминает распад еще одного государства где титульный народ винят во всем и он будет априори виновен во всем чтобы не произошло в будущее время.
Вот та выходка с албанским флагом на дроне, ведь очевидная провокация - виновны сербы и серьезно наказаны.
Здесь та же очевидная провокация когда "чистокровный косовар" подносится к сербам и показывает петуха, а наказание такое будто снова виновны сербы.


--------------------
"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 18:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Путин бы такого не позволил. Я очень верю в вашего президента. При нем, я верю, не было бы подобных двойных стандартов.
weary Не обольщайся .братушка,- знал бы ты как его до сих пор Кадыров доит.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.