Сербы в Москве. Они обожают русских и говорят про Албанию

Накануне балканцы к огромному сожалению большинства россиян вылетели с турнира, проиграв Бразилии в Москве. Болельщики наших главных друзей пообщались с корреспондентоми рассказали, что они думают о штрафе игрокам Швейцарии, России и этом чемпионате мира.Удобнее всего находить различия между двумя культурами футбольного боления было именно на примере сербов и бразильцев. Разница была колоссальной – последние в латиноамериканских традициях устраивали шумный карнавал, танцевали, гудели и распевали песни, сверкали яркими цветами и никого не стеснялись.Сербы же были хмуры, прямо как и наши, одеты, не считая повешенных на плечи флагов, в нашем понимании довольно обыденно. И уж точно не пели – в этом плане отечественные болельщики тоже должны были их прекрасно понять, - а скандировали.Так суровая разница в традициях все-таки спровоцировала конфликты этим вечером. Уже после финального свистка на стадионе завязалась небольшая стычка. Довольно скромная, но на этом дружелюбном Чемпионате Мира и такое принимается за чуть ли не удивительное событие.Балканцев было не очень мало, но в желто-синих потоках они немного терялись. Правда, всегда появлялись то тут, то там островками, нарушающими запрет на курение около стадионов.Скандал в матче против Швейцарии обсуждался в Сербии, ясное дело, гораздо сильнее чем у нас. У них вообще это больная тема - отношения с некоторыми соседями. Если что, просто напомним то, что было в одном из наших недавних материалов. Вот как праздновали поражении Сербии в АлбанииФИФА, как и ожидалось, не стала реагировать жестко. Наложила на трех игроков Швейцарии небольшой денежный штраф и не стала развивать тему.Но даже штраф нарушителям платить не придется, поскольку болельщики уже собрались необходимую сумму в интернете.- В Москву я приехал совсем недавно, ещё не успел как следует осмотреться. Но чемпионат мира в вашей стране потрясающий. На самом деле, все просто замечательно, я рад, что присутствую при этом. Да и все Россия в общем крутая!Жесты Шакири и Джаки? Это боль для всех сербов. Швейцарские албанцы и косовары ощущают себя так свободно, потому что их покрывает Америка и НАТО. Понимаете, они на их стороне в любом случае. Им позволительно практически все.Путин бы такого не позволил. Я очень верю в вашего президента. При нем, я верю, не было бы подобных двойных стандартов.Я даже не говорю о конкретном жесте, такая ситуация сложилась в общем между отношениями наших стран – все знают, что Косово это сербская земля, но мы не можем ее забрать, поэтому албанцы издеваются над нами, это происходит постоянно. Из-за этого действительно очень больно.Штраф? Это просто смех! Минимум три игры без зрителей должно было быть наказание. Они делали этих орлов, а один из игроков в подтрибунных помещения толкал Митровича, провоцируя драку. Никто и не ждал серьезного наказания, все понимали, что ничего из этого не выйдет.- Москва очень классный город! Здесь тепло и потрясающая культура - я здесь уже какое-то время, но ещё не успела посмотреть все, что собиралась.Это очень неприятная ситуация. Сербским народом все эти албанские штуки переносятся тяжело. Если честно, я боюсь сказать что-то конкретное, эмоции по этому поводу меня слишком захлестывают. Знаете, здесь на футболе даже не хочется об этом говорить - портится все настроение.фото: championat.combobsoccer.ru