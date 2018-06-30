Тите: в плей-офф Бразилия будет играть еще лучше

Главный тренер сборной Бразилии Тите подвел итоги групповой стадии."Наша команда сильна, потому что в ней играют отличные футболисты. Все они одинаково важны, но иногда игра заставляет нас поступать определенным образом. К примеру, Фернандиньо вышел на замену, потому что был нужен нам. В то время сербы начали давить, и нам нужно было умение Фернандиньо отдать точный пас и сыграть в защите. В остальном наша игра была неплохой, мы сыграли последовательно и стабильно.Вы знаете, я сегодня позволю себе выпить. Я спокоен, мы работаем. Команда – единый механизм, надо чувствовать эмоции футболистов, а если вы сами нервничаете, надо успокоиться.Что касается футболистов, я считаю, что они улучшили свою игру, на следующем этапе мы будем действовать только лучше.Если говорить про плей-офф, то у меня будет совсем небольшое пространство для ошибки. Безусловно, невозможно совсем не ошибаться, но надо стремиться к тому, чтобы сократить количество ошибок.Я считаю, что наша команда выросла как в физическом, так и в ментальном плане, но процесс эволюции еще не завершен", – сказал Тите.