Глава Федерации футбола Польши Бонек: нигде не видел такой организации и гостеприимства

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Глава Федерации футбола Польши Бонек: нигде не видел такой организации и гостеприимства

Глава Федерации футбола Польши Збигнев Бонек поделился впечатлениями от пребывания в России на чемпионате мира—2018.

"Я был на многих чемпионатах мира, но нигде не видел такой организации, любезности, гостеприимства, заботы и тепла. Большое спасибо, Россия. Это фантастический чемпионат мира с фантастической атмосферой" , — написал Бонек в своём твиттере.
Теги: Сборная Польши
Сегодня, 12:16
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24
(5)
№24 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ЧМ - дорогое удовольствие и бабла потрачено ... мама не горюй. Ну хоть во что - то вложили, в частности в спорт. Я можно сказать в Лужниках вырос , с лет 9 на всех матчах сборной и Спартака. Позавчера пришел и акуел ... уровень - Космос . Кроме - реконструкции стадиона , на инфраструктуру ещё наверно... ну с полмиллиарда зеленых ... это точно. Стадион - фантастика . Со мной сидели англичане, так они почти тайм говорили о стадионе и вообще о России. Ни одного плохого слова ... Приедут к себе , расскажут другим. Даже латиносы и те о нас были такого же мнения : колодрыга, пьяные медведи в обнимку с россиянами ... На протяжении лет 15 вбрасывали в прессу разные гадости и вбивали в голову один - негатив. А сейчас сидят на трибуне и офигивают от увиденного. Даже таджики все подстриженные, побритые, как на подбор, стоят ждут на лужайке , хоть какого - то мусора . И так во всем . А вот датчане, наглые, как танки : очередь 300 метров, перед турникетом, мы стоим, а они лезут и улыбаются . Дать, бы им по рогам, что у них на голове... Ты им на трибуне : экскюзьми, амсори, а они с локтём, лезут , толкаются и никто не извиняется. Их только могила исправит. Це Европа... Но всё равно , хоть стадионы , инфраструктура, гостиницы - останутся. А то помню воспоминание о Саранске 97 года : одна гостиница Саранск и проститутки по 100 рублей и больше никакой радости во всем городе... Так, что ЧМ оставит хотя бы стадионы, а так , всё равно - разворовали и никто бы их не увидел....
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№23 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Затыкатель ртов
нигде в мире крупные спортивные объекты себя не окупают..


дальше можно не читать.
Регистрация: 8.03.2016 [жалоба]
№22 Написал: Затыкатель ртов из Пятого измерения (Сегодня, 14:51) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Пивовед
чемпионат продлится только месяц.
месяц.
тридцать дней.

а вбухано в этот шабаш, включая интересы увяжяимихь льюдей, бабла как годовой бюджет маленького государства.

при этом никто не задумывается- во сколько будет ежемесячно, ежегодно обходиться простое поддерживание в рабочем состоянии этого *наследия* ..
и что оплачивать это- ремонтировать, подкручивать. освежать- будут нищие бюджеты провинциальных регионов..

при этом в первый же день чемпионата под шумок- подло, просто подленько- - приняли решение о подъёме пенсионного возраста и о повышении налога НДС...

В итоге этот чемпионат оказался пиром во время чумы в потёмкинской деревне...

какого наследия?какой шабаш?че ты мелишь, дурень?...в Сочи очередь из различных организаций для задействования бывших олимпийских объектов!!! а построенные стадионы простаивать не будут-в каждом городе есть футбольные клубы...или ты думаешь что если Мордовия играет в ФНЛ, то должна на "огороде" играть?пусть и в ФНЛ играют на прекрасных стадионах!...а деньги?что деньги...деньги-мусор...нигде в мире крупные спортивные объекты себя не окупают...да и не для того их строили...это не рынок, и не бизнес-центр...ты же сам хочешь ходить на красивый и ухоженный стадион?а платить за него(частью своих налогов) не хочешь!..неправильно, батенька, неправильно...к тому же кроме стадионов построили 4 новых аэропорта, капитально отремонтировали еще 8!...построили более 30 новых гостиниц и т.д...Россия на проведении ЧМ заработает из разных источников от 600 до 800 млрд. рублей...эти деньги ты не считаешь? Крымский мост обошелся в 260 млрд. рублей! Вот мы и вернули деньги, потраченные на мост!Уже плюс...З.Ы. А про пенсии и НДС-это плакать пожалуйста на другой ресурс...тут про футбол пишут...


--------------------
Учу всех жить.
Регистрация: 17.05.2011 [жалоба]
№21 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 14:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills

смотри не обоссысь !


не, ну это конструктивный ответ по теме.
Регистрация: 8.03.2016 [жалоба]
№20 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 14:38) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: katich5
Цитата: nofrills
Пивовед,
умник, а ты подумал кто на тебя будет работать когда ты в 60 собрался на пенсию


умник а ты вкурсе что средняя продолжительность жизни мужчин в России 67лет, так что не надо будет никому ничего платить...

смотри не обоссысь !
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№19 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 14:23) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Пивовед
ко, ДАЖЕ В ДЕВЯНОСТЫЕ при Ельцине никто не покушался на людские пенсии 6ЛЯДЬ

где ты видел пенсии при ельцине???.... и где ты был, когда вся эта шобла березовская и К продавала Россию пендосам оптом и в розницу...умник мля...останься ельцин на пару годков у власти- ты бы точно батрачил на ляхов, как этим занимаются сейчас каклы
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№18 Написал: katich5 Toronto (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
Пивовед,
умник, а ты подумал кто на тебя будет работать когда ты в 60 собрался на пенсию


умник а ты вкурсе что средняя продолжительность жизни мужчин в России 67лет, так что не надо будет никому ничего платить...
Регистрация: 8.03.2016 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
Пивовед,
умник, а ты подумал кто на тебя будет работать когда ты в 60 собрался на пенсию

ну. во-первых, я е6ал такую заботу государства.
а во-вторых, прошлые поколения как-то обеспечивали друг дружку, и не наша вина в том, что кремлядь просрала всё что можно, торгуя нефтью направо и налево, получив в итоге двухсотмиллиардную дыру в бюджете пенсионного фонда.

И нет в том вины народа, что та же кремлядь сейчас пытается заткнуть дыры в бюджете ИЗ 6ЛЯТЬ ЕДИНСТВЕННОГО И БЕЗРОПОТНОГО ИСТОЧНИКА- ИЗ КАРМАНА ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, А НЕ ПРИКРЕМЛЁВКИХ ОЛИГАРХОВ.

сцуко, ДАЖЕ В ДЕВЯНОСТЫЕ при Ельцине никто не покушался на людские пенсии 6ЛЯДЬ.

Цитата: sumzzz
И даже стадион был в процессе строительства перепроектирован (удешевили из-за воровства) и в итоге там теперь нет крыши, нет вспомогательных пом


да куй с ними , с кортами..

в одностороннем порядке по-тихому тупо переделали фасад
из этого проекта ТЫЦ

В нынешнее это ТЫЦ.

Проект подразумевал собой соединение трёх символичных элементов- элементы фасада - стилизация парусов и волнующегося моря.
подсветка- понятно- янтарь.

теперь мы имеем сигаретный киоск союзпечати только потому, что кому-то так захотелось .

Цитата: coban
Пивовед,
Привед)


Привет, братюнь !
Спартак- Чемпион !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:36) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Батька
Думаешь если бы чемпионата не было эти деньги попали бы нам в руки простым гражданам ? так хоть что то сделали, построили ...


Не согласен с последним. Да, деньги эти нам не раздали бы, но сколько бы построили садов, школ, больниц... сколько бы больных спасли, которым на первом канале каждый день по три копейки с народа собирают....да много чего можно было придумать, чтобы сделать жизнь лучше.
И кстати, они практически ни хера не построили...у нас не достроены к чемпионату: несколько развязок, парки, реконструкция площади для фан-зоны, восстановление разрушенного замка, рекнструкция старого стадиона, какие-то подвесные трамваи к стадиону...
Очень много было представлено проектов несколько лет назад, но НИЧЕГО не сделано до конца!!! И даже стадион был в процессе строительства перепроектирован (удешевили из-за воровства) и в итоге там теперь нет крыши, нет вспомогательных помещений, нет корта, спортзалов и др...


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№15 Написал: coban сегодня (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Привед)
Ну чего ты..Зaeбись же.?


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№14 Написал: Батька (Сегодня, 13:26) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Пивовед
чемпионат продлится только месяц.
месяц.
тридцать дней.

а вбухано в этот шабаш, включая интересы увяжяимихь льюдей, бабла как годовой бюджет маленького государства.

при этом никто не задумывается- во сколько будет ежемесячно, ежегодно обходиться простое поддерживание в рабочем состоянии этого *наследия* ..
и что оплачивать это- ремонтировать, подкручивать. освежать- будут нищие бюджеты провинциальных регионов..

при этом в первый же день чемпионата под шумок- подло, просто подленько- - приняли решение о подъёме пенсионного возраста и о повышении налога НДС...

В итоге этот чемпионат оказался пиром во время чумы в потёмкинской деревне...

Думаешь если бы чемпионата не было эти деньги попали бы нам в руки простым гражданам ? так хоть что то сделали, построили ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№13 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: nofrills
sumzzz,
не верю. польшу ждет четвертый и окончательный раздел. большего они не заслуживают.


Не читайте советские газеты по утрам и вообще никогда не слушайте наши бредовые новости!
Лучше смотрите своими глазами. Вот в Литве упадок точно есть и его видно, но Польша развивается Китайскими темпами (дороги, с/х, производство, логистика...), хоть и не планируют ЧМ проводить.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
Пивовед,
умник, а ты подумал кто на тебя будет работать когда ты в 60 собрался на пенсию
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№11 Написал: Юра Камароков (Сегодня, 13:19) #
  • -5
  •  (5)

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:18) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Динамо» М
sumzzz,
не верю. польшу ждет четвертый и окончательный раздел. большего они не заслуживают.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
чемпионат продлится только месяц.
месяц.
тридцать дней.

а вбухано в этот шабаш, включая интересы увяжяимихь льюдей, бабла как годовой бюджет маленького государства.

при этом никто не задумывается- во сколько будет ежемесячно, ежегодно обходиться простое поддерживание в рабочем состоянии этого *наследия* ..
и что оплачивать это- ремонтировать, подкручивать. освежать- будут нищие бюджеты провинциальных регионов..

при этом в первый же день чемпионата под шумок- подло, просто подленько- - приняли решение о подъёме пенсионного возраста и о повышении налога НДС...

В итоге этот чемпионат оказался пиром во время чумы в потёмкинской деревне...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:12) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Рубин»
В наших СМИ регулярно в сторону Польши льют помои, Польские политики также много дерьма изрыгают в сторону России.
Но я верю в его слова! ... мы, жители Калининграда, регулярно катаемся к ним в гости, а они к нам. За все годы после обострения отношений (после "Крым наш") ни разу ни один Поляк не высказался плохо в нашу сторону (в отличие от хохлов, которые в Польше живут). Обычные жители Польши прекрасно понимают, что весь этот пистешь - обычная болтовня правящей у них партии. В Гданьске допустим, мэр до сих пор посылает федеральные власти нахер с их желанием переименовать советские улицы и убрать памятники.
Буквально месяц назад ездили к границе с Германией на мемориал советских и польских солдат...навещать деда...., так вот...у них эти мемориалы до сих пор в хорошем состоянии (а у нас часто и могил не найти). Правда был и минус - какие-то нацики нарисовали крест на внешней ограде.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: casabl (Сегодня, 13:04) #
  • -2
  •  (4)

nofrills,
так и будет.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 12:51) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пшепрашемо уже вас в зад, в Европу smile


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Что бы все прошло красиво с населения собирают дань. За все за все. А верные подданные царя целыми днями напролет придумывают новые способы отъема денег у населения для пополнения казны царской. Фантазия у них богатая, молодцы. И преподносят новшества так красиво ,- мол для вас , народ , стараемся, без устали трудимся на благо НАРОДНОЕ!
Тч наслаждайтесь, такого вы нигде не увидите) пейте, гуляйте, все оплачено.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Victor671b Горячий ключ (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
nofrills,
Я бы сказал больше чувствуем на себе и своих детях
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 12:33) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Пыль в глаза.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 12:28) #
  • +4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
А мы хорошо видим, как миллионы на добавку гостеприимства полетели... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 12:21) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Динамо» М
уж больно сладко поёт поляк. наверно вернется начнет изрыгать говнище !
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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