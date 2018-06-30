Гус Хиддинк посетил тренировку сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сегодня посетил тренировку национальной команды, которая продолжает готовиться к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Испании.Голландский специалист возглавлял российскую команду с 2006 по 2010 год. Под руководством Хиддинка сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.