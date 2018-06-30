Врач сборной Бразилии: возможно, на травму Марсело повлиял матрас в отеле - он был мягче обычного

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о травме защитника Марсело."У Марсело был мышечный спазм в районе позвоночника. Сейчас все получше, мы начали физиотерапевтические процедуры, это уже немного помогло. Давайте подождем сутки-другие.Сложно понять причину. Это застарелая травма, у него были проблемы и раньше. Возможно, матрас в отеле был мягче обычного. Но ключевым стало его неудачное движение в матче", – сказал Ласмар.Напомним, что футболист был заменен из-за проблем со спиной в матче с Сербией.