Владимир Путин посетит Парк футбола

Президент России Владимир Путин 28 июня посетит Парк футбола чемпионата мира — 2018 на Красной площади в Москве.Парк открылся 21 июня и будет работать до 15 июля. Посетителей ждут мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звёзд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами. Гости смогут попробовать забить роботу-вратарю, проверить меткость на "Стене точности", сыграть в "Быстропас" и текбол – игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса.На Красной площади также проводятся футбольные турниры, товарищеские матчи болельщиков и дни, посвященные странам-участницам ЧМ-2018.