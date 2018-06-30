Жена Кержакова: муж забрал у меня ребёнка и не даёт с ним видеться

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Жена Кержакова: муж забрал у меня ребёнка и не даёт с ним видеться

Милана Кержакова, жена бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова, рассказала о проблемах с её мужем.

"Ситуация сейчас такова, что я не могу видеть своего ребенка. Потому что моего ребенка у меня забрали, и сделал мой это пока ещё действующий муж. К сожалению, он не даёт никаких контактов и связи с моим сыном, ничем это не аргументируя и не объясняя. Я понимаю, что ситуация повторяется и я стала её заложником. Понимаю, что я, наверное, делала какие-то поступки неправильно, и теперь пожинаю плоды.

На сегодняшний день, чтобы увидеть своего сына, мне нужно доказать свою социальную вменяемость, и я не знаю, как мне её доказывать, потому что я социально вменяемая и нормальный человек, который хочет воспитывать своего ребёнка. Я разговаривала с ним, так как хотела увидеть ребёнка пару дней назад, приезжала к дому, где он живёт, но он сказал, что ему нужны справки от меня, что я вменяемая, и без этого дать увидеться мне с моим ребенком он не позволит, на что я сказала, что мне нечего предоставлять и я не знаю, о чём идёт речь.

Я сейчас подаю на развод и естественно, что в ходе бракоразводного процесса место проживания ребёнка будет определено со мной, но это не гарантирует, что мне его отдадут. В суд документы о разводе ещё не поданы, не знаю, что делать. Я не знаю к каким идти врачам, потому что я вменяемый человек, и не знаю, что от меня требуется. Я не прошу чтобы он со мной проживал, я хочу его видеть", — сказала Кержакова в прямом эфире в своём "инстаграме".

"Чемпионат.сом"
Теги: Кержаков
Сегодня, 17:25
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6
(0)
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 18:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
сколько раз её менты ловили ночью и с наркотой и под наркотой ..правда с пол года не слышно ни чего ...( в одном р-не живем)
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 17:58) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Муж и жена - одна сатана


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Везет Кержу на спутниц
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (1)

ШО ОПЯТЬ !? dizzy_face
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:45) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
"делала какие-то поступки неправильно, и теперь пожинаю плоды"
Наверное эта фраза ключевая, чем то злоупотребляла...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:33) #
  • +2
  •  (4)

Если у тебя есть аккаунт в "инстаграме", тут и справки не нужны
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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