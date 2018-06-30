Волонтеры в Казани помогли болельщику из Ирана найти инвалидную коляску

Волонтеры в Казани помогли иранскому болельщику во время ЧМ-2018 найти и купить инвалидную коляску, сообщила в четверг пресс-служба Госкомитета по туризму Татарстана."За время работы болельщики обращались с нестандартными запросами, таким как: поиск и покупка инвалидной коляски, для жены болельщика из Ирана. Коляска была найдена, и по окончанию чемпионата житель Ирана пожертвует коляску на благотворительность", - говорится в сообщении.Как уточнила ТАСС представитель пресс-службы ведомства, коляска понадобилась для жены болельщика, которая повредила ногу.Всего в туристско-информационные шатры Казани, расположенные в пяти точках города, в период с 13 июня по 25 июня обратились около 17 тыс. человек. Среди самых распространенных вопросов: где обменять деньги, как совершить речные прогулки, запрос на карты города, гиды, экскурсии по Казани и Республике Татарстан, национальную кухню и т.д.