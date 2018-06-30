Владимир Путин дал старт дружескому матчу на Красной площади

Сегодня, 28 июня, президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино посетили парк футбола чемпионата мира — 2018 на Красной площади в Москве.Как сообщает пресс-служба главы государства, Путин и Инфантино дали старт дружескому матчу с участием Икера Касильяса, Карлеса Пуйоля, Алексея Смертина и Дмитрия Булыкина, а также юных игроков футбольного клуба «Тотем» из Красноярска. Тренерами смешанных команд выступили Роналдо и Лотар Маттеус.