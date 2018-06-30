Панама - Тунис в Саранске - это как съездить к бабушке в деревню во время каникул. Все о лучшем дне в футбольной истории Мордовии

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|3
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|0
|0
|5
|0
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|0
|1
|8
|4
|+4
|6
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|1
|0
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|0
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|6
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|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|+\-
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|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
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|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
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|1
|1
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|2
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|4
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|2
|4
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
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|+\-
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|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
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|3
|0
|1
|2
|2
|5
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|1
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|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
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|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
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|3
|0
|1
|2
|2
|5
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|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
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|3
|1
|2
|0
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|5
|3
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|5
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|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
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|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
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|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
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|3
|1
|0
|2
|2
|4
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|3
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Поражения
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|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Бельгия
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|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|2
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
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|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
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|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
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|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
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|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|Бельгия
|-:-
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|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
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|Колумбия
|-:-
|Англия
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|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
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|Испания Россия
|-:-
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|Дата
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|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
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|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
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|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
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Панама - Тунис в Саранске - это как съездить к бабушке в деревню во время каникул. Все о лучшем дне в футбольной истории Мордовии
Если вы думаете, что встреча потерявших турнирную мотивацию Панамы и Туниса в столице Мордовии не вызывала никакого интереса, то глубоко заблуждаетесь. Саранск как город-организатор сделал из заключительного для себя матча Чемпионата Мира настоящий праздник. Это было так же кайфово, как в детстве сгонять после тяжелого учебного года в деревню к бабушке. Rusfootball.info в большом отчете рассказывает о самом лучшем дне в истории Саранска.
Фраза из заголовка вполне может восприниматься как отрицательная или как некий сарказм, но спешу вас заверить - все, что будет написано в этой статье, несет в себе исключительно позитивный смысл. А иначе просто быть не может, когда ты попадаешь в Саранск и реально возвращаешься в те года, когда все было тихо, мило и беззаботно. Здесь весь город пропитан уникальной атмосферой, сочетающей в себе спокойствие и скромность провинциальной глубинки с весельем, танцами, зарубежными фанатами и местным колоритом.
Мое утро началось с посещения экопарка, который находится рядом со стадионом. Там есть все для комфортного отдыха на свежем воздухе. Деревца создают приятную тень, протекающая рядом речушка помогает снизить температурные ощущения. Присесть и перекусить можно в специальной зоне с деревянными лавочками и различными точками общественного питания. А главным культурным объектом является специально построенная сцена, на которой весь день выступают местные творческие коллективы. Душевно, просто и со вкусом. Песня про лучший город на Земле подходит как нельзя кстати.
В отличие от всех других мест проведения матчей Чемпионата Мира Саранск действительно выгодно отличается отсутствием суеты. Конечно, связано это в том числе с тем, что он сам по себе небольшой, и перекрытия затрагивают его практически полностью. Но именно это и делает столицу Мордовии особенной - в эти дни она была безавтомобильной, пешеходной и прогулочной. Забавно, что даже после того, как я отошел от сцены в экопарке на несколько километров, оттуда все еще были слышны песни. Яркий показатель того, насколько умиротворен был город.
Впрочем, умиротворен совсем не значит, что скучен. В центре - на площади Тысячелетия - организаторы устроили большой дневной праздник. Если говорить языком официальным, то там прошел гастрономический фестиваль "Вкусная Мордовия". Если говорить в более вольной форме, то здесь всех жителей и гостей Саранска знакомили с национальной кухней республики. Со всех районов Мордовии съехались люди в колоритных костюмах, которые привезли с собой множество угощений и отличное настроение. Они встречали публику песнями, танцами и, конечно же, дегустацией.
Сегодня в Саранске не было 30 тысяч перуанцев, не было огненных колумбийцев, не было дудок иранцев и не было Криштиану Роналду. Но сегодня здесь была настоящая Мордовия. Такая, какая она есть. Болельщикам из Панамы и из Туниса все происходящее пришлось очень по душе. Они с радостью подходили к девчонкам и бабушкам в национальных костюмах, фотографировались, обменивались впечатлениями и эмоциями. Смотреть на это было одно удовольствие. Редко в современном мире можно встретить вот такую простую, человеческую радость от общения друг с другом.
Фанаты из Туниса подружились с уроженцами большеберезниковского района республики Мордовия. По крайней мере, именно с ними они наладили контакт в первую очередь. Дальше, конечно, в дело вступили и другие районы. Мордовчане охотно брали в руки тунисский флаг, обнимали своих новых друзей и позировали на камеры мобильных телефонов.
Панамцев во всем городе было значительно меньше, поэтому они встречались не так часто. Тем не менее, они тоже проводили свой день на площади Тысячелетия. Их, например, привлекал столик кадошкинского района - тот самый, что на видео выше радует исполнением "Катюши". Правда, местную еду панамцы почему-то пробовали без особого энтузиазма.
А ведь разнообразие угощений просто завораживало взгляд. Меня больше всего привлек эдакий пирог в виде футбольного мяча. Испекшие его барышни рассказали, что он называется топани (с ударением на "о"). Они, конечно, переживали, что на жарком солнце он немного потек, но надо отметить, что на вкусовых качествах это никак не сказало - топани оказался вкусным.
Меж тем, погодные условия вынуждали искать способы охлаждения. Благо, что прямо здесь же на площади расположен красивый фонтан. Именно в нем активно купались дети, взрослые, женщины в национальных костюмах, болельщики из Панамы, Туниса и России. Да даже собачка породы йоркширский терьер с удовольствием топала маленькими лапками по прохладной воде.
Устроенный праздник хорошо поспособствовал тому, что многие люди предпочли прийти на площадь Тысячелетия и провести время до матча здесь. Внутри торговых центров поблизости было достаточно пусто. Даже у знакового фирменного магазина не было никакого ажиотажа. Только один мужчина в майке сборной Панамы ждал кого-то, облокотившись на перила.
Ближе к вечеру болельщики постепенно стали перемещаться из центра города к стадиону. Тунисские фанаты не упустили возможность пройти мимо отеля, где расположилась их сборная. По численности их было не так много, но создаваемого ими шума наверняка хватило для того, чтобы их любимцы их услышали.
Впрочем, чуть дальше от отеля на центральных улицах Саранска вновь царили спокойствие и умиротворенность. Интересно, что по всему городу из динамиков играла различная (то русская, то зарубежная) музыка. Такого, честно говоря, я не видел нигде. Это было неожиданно, а потому придавало атмосфере дополнительного шарма. Кстати говоря, вечером на фестивале болельщиков ФИФА было выступление двух известных в России музыкальных единиц. До матча Панамы и Туниса свои песни пела группа 5sta Family, а уже после финального свистка свой сет отбомбил легендарный Dj Feel.
Что касается событий, происходивших непосредственно на стадионе, то тут, конечно, стоит отметить, что чуда не случилось - аншлага на трибунах не было. Пустых мест было порядка 20 процентов. Если учесть, что сборные Панамы и Туниса не относятся к числу самых популярных, это выглядит вполне логичным. По официальным данным, на игре присутствовали 37 168 человек, что составляет более 84 процентов от общей вместимости стадиона. Очень даже неплохо, надо сказать.
В любом случае количество зрителей никак не мешает нам продолжить отмечать особую атмосферу сегодняшней встречи. Добавила в нее красок судейская бригада. ФИФА решила назначить на матч в качестве главного арбитра Навафа Шукралла из Бахрейна. Его помощниками являются Ясер Тулефат из Бахрейна и Талеб Ал-Марри из Катара, а запасным судьей в этот вечер был японец Хироси Ямагути. Мощнейший колорит.
А в этом твите официального аккаунта панамской федерации футбола сообщается, что матч против сборной Туниса стал особенным сразу для шести игроков. Габриэль Гомес, Луис Техада, Хайме Пенедо, Блас Перес, Роман Торрес и Фелипе Балой закончили карьеру в национальной команде. Закончили в России. В Саранске. Могли ли они об этом подумать хотя бы несколько лет назад?
Начало встречи осталось за сборной Туниса. В центре внимания были представители французской Лиги 1. Слити радовал публику ударом боковыми ножницами, Хазри выполнял красивые скидки под удар партнерам. Но судьба распорядилась так, что в первом тайме забили не тунисцы, а панамцы. Обрушив на ворота соперника несколько атак подряд, дебютанты Чемпионата Мира добились преимущества в счете. Помог им в этом рикошет от Мерии, но какая разница - главное, что мяч зашел в сетку.
Сборная Туниса вполне могла отыграться до перерыва, но не реализовала несколько хороших моментов. Самый верный из них был у Хазри, но Пенедо на пару с Торресом спасли сборную Панамы. Особой драмы в этом, может быть, и не было, но определенная интрига присутствовала. В перерыве каждый тренер сделал по одной замене, но улучшить игру получилось только у Набиля Маалула (это наставник сборной Туниса). Уже на шестой минуте второго тайма его подопечные смогли сравнять счет. Слити, Хазри и Бен-Юссеф разыграли отличную комбинацию, которая может войти в учебники по организации атак с использованием передач низом.
Меж тем, гол, забитый Бен-Юссефом, стал 2500-м в истории Чемпионатов Мира. Таким образом, имя "Мордовии Арены" оказывается вписанным уже в большую, знаковую для мирового футбола страницу. И вот она еще одна крутейшая деталь матча, который многим казался абсолютно неинтересным и бессмысленным. А волевая победа сборной Туниса как вам? Она стала возможной после еще одной хорошей комбинации, в завершающей стадии которой главные роли сыграли Хаддади и Хазри.
Хотя ее вполне могло не быть, если бы бахрейнский судья Наваф Шукралла не отменил гол Барсенаса. Этому парню удался красивейший обводящий удар с линии штрафнй, но главный арбитр посчитал, что перед этим партнер Барсенаса - Техада - сфолил на защитнике сборной Туниса, что и позволило панамцу оказаться в одиночестве на ударной позиции.
Чемпионат Мира для Саранска закончился на очень позитивной и очень достойной ноте. Этот маленький, уютный и гостеприимный город принял у себя четыре восхитительных матча и сделал все, чтобы болельщики всех стран остались довольны. Уже завтра мы будем грустить, что великие события ушли в историю, но сегодня хочется наслаждаться ими до конца. И, конечно, хочется сказать большое спасибо всему Саранску! Легендарный болельщик Мордовии Витек нас не обманывал - Мордва действительно великая!
Иван Долинин, Rusfootball.info
Фраза из заголовка вполне может восприниматься как отрицательная или как некий сарказм, но спешу вас заверить - все, что будет написано в этой статье, несет в себе исключительно позитивный смысл. А иначе просто быть не может, когда ты попадаешь в Саранск и реально возвращаешься в те года, когда все было тихо, мило и беззаботно. Здесь весь город пропитан уникальной атмосферой, сочетающей в себе спокойствие и скромность провинциальной глубинки с весельем, танцами, зарубежными фанатами и местным колоритом.
Мое утро началось с посещения экопарка, который находится рядом со стадионом. Там есть все для комфортного отдыха на свежем воздухе. Деревца создают приятную тень, протекающая рядом речушка помогает снизить температурные ощущения. Присесть и перекусить можно в специальной зоне с деревянными лавочками и различными точками общественного питания. А главным культурным объектом является специально построенная сцена, на которой весь день выступают местные творческие коллективы. Душевно, просто и со вкусом. Песня про лучший город на Земле подходит как нельзя кстати.
Этот город самый лучший город на Земле!)) pic.twitter.com/hyB7o51mnd— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 28, 2018
В отличие от всех других мест проведения матчей Чемпионата Мира Саранск действительно выгодно отличается отсутствием суеты. Конечно, связано это в том числе с тем, что он сам по себе небольшой, и перекрытия затрагивают его практически полностью. Но именно это и делает столицу Мордовии особенной - в эти дни она была безавтомобильной, пешеходной и прогулочной. Забавно, что даже после того, как я отошел от сцены в экопарке на несколько километров, оттуда все еще были слышны песни. Яркий показатель того, насколько умиротворен был город.
Впрочем, умиротворен совсем не значит, что скучен. В центре - на площади Тысячелетия - организаторы устроили большой дневной праздник. Если говорить языком официальным, то там прошел гастрономический фестиваль "Вкусная Мордовия". Если говорить в более вольной форме, то здесь всех жителей и гостей Саранска знакомили с национальной кухней республики. Со всех районов Мордовии съехались люди в колоритных костюмах, которые привезли с собой множество угощений и отличное настроение. Они встречали публику песнями, танцами и, конечно же, дегустацией.
Фестиваль "Вкусная Мордовия") поют песни, кормят, все в национальных костюмах) огонь)) pic.twitter.com/cmIgyWrUdc— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 28, 2018
Сегодня в Саранске не было 30 тысяч перуанцев, не было огненных колумбийцев, не было дудок иранцев и не было Криштиану Роналду. Но сегодня здесь была настоящая Мордовия. Такая, какая она есть. Болельщикам из Панамы и из Туниса все происходящее пришлось очень по душе. Они с радостью подходили к девчонкам и бабушкам в национальных костюмах, фотографировались, обменивались впечатлениями и эмоциями. Смотреть на это было одно удовольствие. Редко в современном мире можно встретить вот такую простую, человеческую радость от общения друг с другом.
Фанаты из Туниса подружились с уроженцами большеберезниковского района республики Мордовия. По крайней мере, именно с ними они наладили контакт в первую очередь. Дальше, конечно, в дело вступили и другие районы. Мордовчане охотно брали в руки тунисский флаг, обнимали своих новых друзей и позировали на камеры мобильных телефонов.
Панамцев во всем городе было значительно меньше, поэтому они встречались не так часто. Тем не менее, они тоже проводили свой день на площади Тысячелетия. Их, например, привлекал столик кадошкинского района - тот самый, что на видео выше радует исполнением "Катюши". Правда, местную еду панамцы почему-то пробовали без особого энтузиазма.
А ведь разнообразие угощений просто завораживало взгляд. Меня больше всего привлек эдакий пирог в виде футбольного мяча. Испекшие его барышни рассказали, что он называется топани (с ударением на "о"). Они, конечно, переживали, что на жарком солнце он немного потек, но надо отметить, что на вкусовых качествах это никак не сказало - топани оказался вкусным.
Меж тем, погодные условия вынуждали искать способы охлаждения. Благо, что прямо здесь же на площади расположен красивый фонтан. Именно в нем активно купались дети, взрослые, женщины в национальных костюмах, болельщики из Панамы, Туниса и России. Да даже собачка породы йоркширский терьер с удовольствием топала маленькими лапками по прохладной воде.
Новая забава на площади тысячелетия - танцы у фонтана) кайфово всем) pic.twitter.com/bSpEEMupJW— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 28, 2018
Устроенный праздник хорошо поспособствовал тому, что многие люди предпочли прийти на площадь Тысячелетия и провести время до матча здесь. Внутри торговых центров поблизости было достаточно пусто. Даже у знакового фирменного магазина не было никакого ажиотажа. Только один мужчина в майке сборной Панамы ждал кого-то, облокотившись на перила.
Ближе к вечеру болельщики постепенно стали перемещаться из центра города к стадиону. Тунисские фанаты не упустили возможность пройти мимо отеля, где расположилась их сборная. По численности их было не так много, но создаваемого ими шума наверняка хватило для того, чтобы их любимцы их услышали.
Тунисские болельщики подтягиваются к отелю своей сборной. Пока их не так много, но шумят они хорошо) pic.twitter.com/WNgLy9CYLo— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 28, 2018
Впрочем, чуть дальше от отеля на центральных улицах Саранска вновь царили спокойствие и умиротворенность. Интересно, что по всему городу из динамиков играла различная (то русская, то зарубежная) музыка. Такого, честно говоря, я не видел нигде. Это было неожиданно, а потому придавало атмосфере дополнительного шарма. Кстати говоря, вечером на фестивале болельщиков ФИФА было выступление двух известных в России музыкальных единиц. До матча Панамы и Туниса свои песни пела группа 5sta Family, а уже после финального свистка свой сет отбомбил легендарный Dj Feel.
Что касается событий, происходивших непосредственно на стадионе, то тут, конечно, стоит отметить, что чуда не случилось - аншлага на трибунах не было. Пустых мест было порядка 20 процентов. Если учесть, что сборные Панамы и Туниса не относятся к числу самых популярных, это выглядит вполне логичным. По официальным данным, на игре присутствовали 37 168 человек, что составляет более 84 процентов от общей вместимости стадиона. Очень даже неплохо, надо сказать.
Фото: ФИФА
В любом случае количество зрителей никак не мешает нам продолжить отмечать особую атмосферу сегодняшней встречи. Добавила в нее красок судейская бригада. ФИФА решила назначить на матч в качестве главного арбитра Навафа Шукралла из Бахрейна. Его помощниками являются Ясер Тулефат из Бахрейна и Талеб Ал-Марри из Катара, а запасным судьей в этот вечер был японец Хироси Ямагути. Мощнейший колорит.
А в этом твите официального аккаунта панамской федерации футбола сообщается, что матч против сборной Туниса стал особенным сразу для шести игроков. Габриэль Гомес, Луис Техада, Хайме Пенедо, Блас Перес, Роман Торрес и Фелипе Балой закончили карьеру в национальной команде. Закончили в России. В Саранске. Могли ли они об этом подумать хотя бы несколько лет назад?
Para saber... los jugadores, Gabriel G?mez, Luis Tejada, Jaime Penedo, Blas P?rez, Rom?n Torres y Felipe Baloy, juegan su ?ltimo partido con con la selecci?n de Panam?. ?Gracias por tanto! #Panam?EnRusia pic.twitter.com/zs2hjVQuL2— FEPAFUT (@fepafut) June 28, 2018
Начало встречи осталось за сборной Туниса. В центре внимания были представители французской Лиги 1. Слити радовал публику ударом боковыми ножницами, Хазри выполнял красивые скидки под удар партнерам. Но судьба распорядилась так, что в первом тайме забили не тунисцы, а панамцы. Обрушив на ворота соперника несколько атак подряд, дебютанты Чемпионата Мира добились преимущества в счете. Помог им в этом рикошет от Мерии, но какая разница - главное, что мяч зашел в сетку.
Сборная Туниса вполне могла отыграться до перерыва, но не реализовала несколько хороших моментов. Самый верный из них был у Хазри, но Пенедо на пару с Торресом спасли сборную Панамы. Особой драмы в этом, может быть, и не было, но определенная интрига присутствовала. В перерыве каждый тренер сделал по одной замене, но улучшить игру получилось только у Набиля Маалула (это наставник сборной Туниса). Уже на шестой минуте второго тайма его подопечные смогли сравнять счет. Слити, Хазри и Бен-Юссеф разыграли отличную комбинацию, которая может войти в учебники по организации атак с использованием передач низом.
Фото: ФИФА
Меж тем, гол, забитый Бен-Юссефом, стал 2500-м в истории Чемпионатов Мира. Таким образом, имя "Мордовии Арены" оказывается вписанным уже в большую, знаковую для мирового футбола страницу. И вот она еще одна крутейшая деталь матча, который многим казался абсолютно неинтересным и бессмысленным. А волевая победа сборной Туниса как вам? Она стала возможной после еще одной хорошей комбинации, в завершающей стадии которой главные роли сыграли Хаддади и Хазри.
Хотя ее вполне могло не быть, если бы бахрейнский судья Наваф Шукралла не отменил гол Барсенаса. Этому парню удался красивейший обводящий удар с линии штрафнй, но главный арбитр посчитал, что перед этим партнер Барсенаса - Техада - сфолил на защитнике сборной Туниса, что и позволило панамцу оказаться в одиночестве на ударной позиции.
Чемпионат Мира для Саранска закончился на очень позитивной и очень достойной ноте. Этот маленький, уютный и гостеприимный город принял у себя четыре восхитительных матча и сделал все, чтобы болельщики всех стран остались довольны. Уже завтра мы будем грустить, что великие события ушли в историю, но сегодня хочется наслаждаться ими до конца. И, конечно, хочется сказать большое спасибо всему Саранску! Легендарный болельщик Мордовии Витек нас не обманывал - Мордва действительно великая!
Иван Долинин, Rusfootball.info
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