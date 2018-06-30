Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|Франция
|-:-
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|Испания
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|Хорватия
|-:-
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|Бразилия
|-:-
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|Швеция
|-:-
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|Колумбия
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|Уругвай Португалия
|-:-
|Франция Аргентина
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|Бразилия Мексика
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|Швеция Швейцария
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|Испания Россия
|-:-
|Хорватия Дания
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело
Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело
19:23
Стояние на Волге
Стояние на Волге
18:59
Сенегал вылетел из-за карточек, пока Япония позорно катала мяч в середине поля. Главная драма Мундиаля (7)
Сенегал вылетел из-за карточек, пока Япония позорно катала мяч в середине поля. Главная драма Мундиаля (7)
18:53
Сборная Польши выиграла у Японии (7)
Сборная Польши выиграла у Японии (7)
15:32
Дмитрий Аленичев: с Рамосом, Пике, Модричем и Лукаку "Енисей" точно поборется за восьмерку! (8)
Дмитрий Аленичев: с Рамосом, Пике, Модричем и Лукаку "Енисей" точно поборется за восьмерку! (8)
14:46
Врач сборной Бразилии: возможно, на травму Марсело повлиял матрас в отеле - он был мягче обычного (7)
Врач сборной Бразилии: возможно, на травму Марсело повлиял матрас в отеле - он был мягче обычного (7)
13:18
Андрей Лунев: Черчесов просто топ! (14)
Андрей Лунев: Черчесов просто топ! (14)
12:00
Колумбийско-сенегальский огонь и матч, о котором всё говорили с зимы. Интриги последнего дня группового этапа
Колумбийско-сенегальский огонь и матч, о котором всё говорили с зимы. Интриги последнего дня группового этапа
Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой объяснил, почему чемпион мира 2014 года сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф мундиаля, а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира Россия — Испания.
- Вылет сборной Германии — главная сенсация нынешнего чемпионата мира на сегодняшний день.
-Сборная Германии не показала чемпионской игры, той игры которую демонстрировала четыре года назад. Когда футболисты быстро бежали и быстро думали, играли активно, поддерживали темп все 90 минут. Сейчас они были только тенью той команды, которая завоевала золотые медали, - отметил Кирьяков. - Все делали очень медленно, медленно с мячом работали, не могли прессинговать. Раньше мы видели, что немецкие футболисты в концовке просто дожимали соперника. Сейчас же не хватало силенок даже что-то организовать в игре. Видно было, что команда по каким-то причинам оказалась не готова к чемпионату.
- Что произошло с командой? Ее футболисты «схватили звезду»?
- Думаю, нет. Просто физическое состояние игроков оставляло желать лучшего. Плюс не было видно футболистов, которые в такую тяжелую минуту могли бы повести за собой. Вся надежда была на Крооса, но его хватило только на вторую игру, когда он в решающий момент действительно проявил лидерские качества и принес своей команде победу над шведской сборной. А так — впечатление, что игроки вообще не знали, что делать, полная безнадега. Все как-то было примитивно, не было какой-то игровой мысли, особенно в завершающей стадии атаки. И в обороне, конечно, большие проблемы. В принципе проблем у них столько накопилась!.. Им надо серьезно разбираться.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, руководивший командой на протяжении десяти лет, заслужил отставки?
- С ним продлили контракт. Теперь, я думаю, руководство решит вместе с ним, как в этой ситуации поступать: или он сам подаст в отставку, или какие-то мысли выскажет по тому, как выйти из этой ситуации. Понятно, что нужно обновление, что нужны новые игроки, молодые футболисты, у которых горят глаза и которые хотят доказывать свой класс и выигрывать. Нынешнее поколение потихоньку сходит. Думаю, состав примерно наполовину обновится, и новый состав, наверное, мы увидим уже в новом отборочном цикле. А что касается Лёва, то, мне кажется, что он сам примет решение или подать в отставку, или продолжить работу. Зная, какое давление, какие ожидания, принять нынешнюю ситуацию очень тяжело, если он решит продолжить работу. Я все-таки склоняюсь к тому, что он подаст в отставку.
- Тем временем для нашей сборной большой футбольный праздник на домашнем чемпионате мира продолжается. Что думаете по поводу шансов сборной России в матче 1/8 финала против команды Испании?
- Будет тяжелый матч. Мы впервые участвуем в играх на вылет. Здесь есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что в таких матчах часто случаются непредвиденные результаты. Испания, безусловно, фаворит, но у команды достаточно проблем, и мы это видели. Матчи в группе это подтвердили: в обороне не все так гладко... Думаю, что пара центральных защитников неидеально играет на сегодняшний момент. Много пространства, играют авантюрно, поэтому у нас есть шанс. Плюс поддержка трибун, мотивация игроков, которые понимают, что могут сотворить историю. Понятно, что в этом матче нам надо будет много терпеть, много играть без мяча, но когда его будем отбирать, нужно пытаться быстро переходить в атаку. Мы видели, что сборная Испании этого боится и испытывает определенные проблемы, когда так против нее играют. У нас есть свои аргументы в этом матче, и, надеюсь, что ребята действительно могут сделать великое дело.
- Как бы оценили шансы на успех?
-Думаю, что процентов сорок у нас есть. Опять же, исходя из тех игр, когда команды, которые, казалось бы уже вылетели, усложняли жизнь тем соперникам, которые превосходят их в мастерстве и по уровню игроков. Наши футболисты должны понимать, что все возможно. Тут важны самоотдача и психологическая готовность: нужно играть с холодной головой и горячим сердцем.
- Вылет сборной Германии — главная сенсация нынешнего чемпионата мира на сегодняшний день.
-Сборная Германии не показала чемпионской игры, той игры которую демонстрировала четыре года назад. Когда футболисты быстро бежали и быстро думали, играли активно, поддерживали темп все 90 минут. Сейчас они были только тенью той команды, которая завоевала золотые медали, - отметил Кирьяков. - Все делали очень медленно, медленно с мячом работали, не могли прессинговать. Раньше мы видели, что немецкие футболисты в концовке просто дожимали соперника. Сейчас же не хватало силенок даже что-то организовать в игре. Видно было, что команда по каким-то причинам оказалась не готова к чемпионату.
- Что произошло с командой? Ее футболисты «схватили звезду»?
- Думаю, нет. Просто физическое состояние игроков оставляло желать лучшего. Плюс не было видно футболистов, которые в такую тяжелую минуту могли бы повести за собой. Вся надежда была на Крооса, но его хватило только на вторую игру, когда он в решающий момент действительно проявил лидерские качества и принес своей команде победу над шведской сборной. А так — впечатление, что игроки вообще не знали, что делать, полная безнадега. Все как-то было примитивно, не было какой-то игровой мысли, особенно в завершающей стадии атаки. И в обороне, конечно, большие проблемы. В принципе проблем у них столько накопилась!.. Им надо серьезно разбираться.
- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, руководивший командой на протяжении десяти лет, заслужил отставки?
- С ним продлили контракт. Теперь, я думаю, руководство решит вместе с ним, как в этой ситуации поступать: или он сам подаст в отставку, или какие-то мысли выскажет по тому, как выйти из этой ситуации. Понятно, что нужно обновление, что нужны новые игроки, молодые футболисты, у которых горят глаза и которые хотят доказывать свой класс и выигрывать. Нынешнее поколение потихоньку сходит. Думаю, состав примерно наполовину обновится, и новый состав, наверное, мы увидим уже в новом отборочном цикле. А что касается Лёва, то, мне кажется, что он сам примет решение или подать в отставку, или продолжить работу. Зная, какое давление, какие ожидания, принять нынешнюю ситуацию очень тяжело, если он решит продолжить работу. Я все-таки склоняюсь к тому, что он подаст в отставку.
- Тем временем для нашей сборной большой футбольный праздник на домашнем чемпионате мира продолжается. Что думаете по поводу шансов сборной России в матче 1/8 финала против команды Испании?
- Будет тяжелый матч. Мы впервые участвуем в играх на вылет. Здесь есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что в таких матчах часто случаются непредвиденные результаты. Испания, безусловно, фаворит, но у команды достаточно проблем, и мы это видели. Матчи в группе это подтвердили: в обороне не все так гладко... Думаю, что пара центральных защитников неидеально играет на сегодняшний момент. Много пространства, играют авантюрно, поэтому у нас есть шанс. Плюс поддержка трибун, мотивация игроков, которые понимают, что могут сотворить историю. Понятно, что в этом матче нам надо будет много терпеть, много играть без мяча, но когда его будем отбирать, нужно пытаться быстро переходить в атаку. Мы видели, что сборная Испании этого боится и испытывает определенные проблемы, когда так против нее играют. У нас есть свои аргументы в этом матче, и, надеюсь, что ребята действительно могут сделать великое дело.
- Как бы оценили шансы на успех?
-Думаю, что процентов сорок у нас есть. Опять же, исходя из тех игр, когда команды, которые, казалось бы уже вылетели, усложняли жизнь тем соперникам, которые превосходят их в мастерстве и по уровню игроков. Наши футболисты должны понимать, что все возможно. Тут важны самоотдача и психологическая готовность: нужно играть с холодной головой и горячим сердцем.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.