Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой объяснил, почему чемпион мира 2014 года сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф мундиаля, а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира Россия — Испания.-Сборная Германии не показала чемпионской игры, той игры которую демонстрировала четыре года назад. Когда футболисты быстро бежали и быстро думали, играли активно, поддерживали темп все 90 минут. Сейчас они были только тенью той команды, которая завоевала золотые медали, - отметил Кирьяков. - Все делали очень медленно, медленно с мячом работали, не могли прессинговать. Раньше мы видели, что немецкие футболисты в концовке просто дожимали соперника. Сейчас же не хватало силенок даже что-то организовать в игре. Видно было, что команда по каким-то причинам оказалась не готова к чемпионату.- Думаю, нет. Просто физическое состояние игроков оставляло желать лучшего. Плюс не было видно футболистов, которые в такую тяжелую минуту могли бы повести за собой. Вся надежда была на Крооса, но его хватило только на вторую игру, когда он в решающий момент действительно проявил лидерские качества и принес своей команде победу над шведской сборной. А так — впечатление, что игроки вообще не знали, что делать, полная безнадега. Все как-то было примитивно, не было какой-то игровой мысли, особенно в завершающей стадии атаки. И в обороне, конечно, большие проблемы. В принципе проблем у них столько накопилась!.. Им надо серьезно разбираться.- С ним продлили контракт. Теперь, я думаю, руководство решит вместе с ним, как в этой ситуации поступать: или он сам подаст в отставку, или какие-то мысли выскажет по тому, как выйти из этой ситуации. Понятно, что нужно обновление, что нужны новые игроки, молодые футболисты, у которых горят глаза и которые хотят доказывать свой класс и выигрывать. Нынешнее поколение потихоньку сходит. Думаю, состав примерно наполовину обновится, и новый состав, наверное, мы увидим уже в новом отборочном цикле. А что касается Лёва, то, мне кажется, что он сам примет решение или подать в отставку, или продолжить работу. Зная, какое давление, какие ожидания, принять нынешнюю ситуацию очень тяжело, если он решит продолжить работу. Я все-таки склоняюсь к тому, что он подаст в отставку.- Будет тяжелый матч. Мы впервые участвуем в играх на вылет. Здесь есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что в таких матчах часто случаются непредвиденные результаты. Испания, безусловно, фаворит, но у команды достаточно проблем, и мы это видели. Матчи в группе это подтвердили: в обороне не все так гладко... Думаю, что пара центральных защитников неидеально играет на сегодняшний момент. Много пространства, играют авантюрно, поэтому у нас есть шанс. Плюс поддержка трибун, мотивация игроков, которые понимают, что могут сотворить историю. Понятно, что в этом матче нам надо будет много терпеть, много играть без мяча, но когда его будем отбирать, нужно пытаться быстро переходить в атаку. Мы видели, что сборная Испании этого боится и испытывает определенные проблемы, когда так против нее играют. У нас есть свои аргументы в этом матче, и, надеюсь, что ребята действительно могут сделать великое дело.-Думаю, что процентов сорок у нас есть. Опять же, исходя из тех игр, когда команды, которые, казалось бы уже вылетели, усложняли жизнь тем соперникам, которые превосходят их в мастерстве и по уровню игроков. Наши футболисты должны понимать, что все возможно. Тут важны самоотдача и психологическая готовность: нужно играть с холодной головой и горячим сердцем.