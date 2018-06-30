Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 КолумбияКолумбия -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 УругвайУругвай ПортугалияПортугалия -:- ФранцияФранция АргентинаАргентина Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 БразилияБразилия МексикаМексика -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 ИспанияИспания РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело

Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой объяснил, почему чемпион мира 2014 года сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф мундиаля, а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира Россия — Испания.

- Вылет сборной Германии — главная сенсация нынешнего чемпионата мира на сегодняшний день.

-Сборная Германии не показала чемпионской игры, той игры которую демонстрировала четыре года назад. Когда футболисты быстро бежали и быстро думали, играли активно, поддерживали темп все 90 минут. Сейчас они были только тенью той команды, которая завоевала золотые медали, - отметил Кирьяков. - Все делали очень медленно, медленно с мячом работали, не могли прессинговать. Раньше мы видели, что немецкие футболисты в концовке просто дожимали соперника. Сейчас же не хватало силенок даже что-то организовать в игре. Видно было, что команда по каким-то причинам оказалась не готова к чемпионату.

- Что произошло с командой? Ее футболисты «схватили звезду»?

- Думаю, нет. Просто физическое состояние игроков оставляло желать лучшего. Плюс не было видно футболистов, которые в такую тяжелую минуту могли бы повести за собой. Вся надежда была на Крооса, но его хватило только на вторую игру, когда он в решающий момент действительно проявил лидерские качества и принес своей команде победу над шведской сборной. А так — впечатление, что игроки вообще не знали, что делать, полная безнадега. Все как-то было примитивно, не было какой-то игровой мысли, особенно в завершающей стадии атаки. И в обороне, конечно, большие проблемы. В принципе проблем у них столько накопилась!.. Им надо серьезно разбираться.

- Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, руководивший командой на протяжении десяти лет, заслужил отставки?

- С ним продлили контракт. Теперь, я думаю, руководство решит вместе с ним, как в этой ситуации поступать: или он сам подаст в отставку, или какие-то мысли выскажет по тому, как выйти из этой ситуации. Понятно, что нужно обновление, что нужны новые игроки, молодые футболисты, у которых горят глаза и которые хотят доказывать свой класс и выигрывать. Нынешнее поколение потихоньку сходит. Думаю, состав примерно наполовину обновится, и новый состав, наверное, мы увидим уже в новом отборочном цикле. А что касается Лёва, то, мне кажется, что он сам примет решение или подать в отставку, или продолжить работу. Зная, какое давление, какие ожидания, принять нынешнюю ситуацию очень тяжело, если он решит продолжить работу. Я все-таки склоняюсь к тому, что он подаст в отставку.

- Тем временем для нашей сборной большой футбольный праздник на домашнем чемпионате мира продолжается. Что думаете по поводу шансов сборной России в матче 1/8 финала против команды Испании?

- Будет тяжелый матч. Мы впервые участвуем в играх на вылет. Здесь есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что в таких матчах часто случаются непредвиденные результаты. Испания, безусловно, фаворит, но у команды достаточно проблем, и мы это видели. Матчи в группе это подтвердили: в обороне не все так гладко... Думаю, что пара центральных защитников неидеально играет на сегодняшний момент. Много пространства, играют авантюрно, поэтому у нас есть шанс. Плюс поддержка трибун, мотивация игроков, которые понимают, что могут сотворить историю. Понятно, что в этом матче нам надо будет много терпеть, много играть без мяча, но когда его будем отбирать, нужно пытаться быстро переходить в атаку. Мы видели, что сборная Испании этого боится и испытывает определенные проблемы, когда так против нее играют. У нас есть свои аргументы в этом матче, и, надеюсь, что ребята действительно могут сделать великое дело.

- Как бы оценили шансы на успех?

-Думаю, что процентов сорок у нас есть. Опять же, исходя из тех игр, когда команды, которые, казалось бы уже вылетели, усложняли жизнь тем соперникам, которые превосходят их в мастерстве и по уровню игроков. Наши футболисты должны понимать, что все возможно. Тут важны самоотдача и психологическая готовность: нужно играть с холодной головой и горячим сердцем.
Теги: Кирьяков Сборная Испании Сборная России
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