Бен-Юссеф: сегодня великий день для Туниса

После победы над сборной Панамы на вопросы журналистов ответил лучший игрок матча, полузащитник сборной Туниса Фахреддин Бен-Юссеф.- Слава Богу, у нас сегодня был хороший матч. После двух поражений нам удалось компенсировать. Мы оказались в сложной группе. Две из лучших команд Европы. Нам удалось компенсировать те неудачи. Сегодня матч был нелегким. Мы победили впервые за 40 лет.- Для меня это очень важный гол. Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей, товарищей по команде и народ Туниса. Это историческая победа для Туниса. Мы хотели добиться ее. Сегодня великий день для Туниса. Может быть, мы не добились тех результатов, которых мы хотели добиться. Но матч с Англией был хороший. И сегодня мы добились победы. Мы будем продолжать идти вперед.- Нет. Как вы знаете, Чемпионат Мира - сложный и трудный турнир. Да, они дебютанты, но это не значит, что они являются легким соперником. Мы одинаково подходили ко всем соперникам.