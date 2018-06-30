Набиль Маалул: Тунис выступил относительно хорошо. Мы выложились во всех трех матчах

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул прокомментировал победу над Панамой (2:1), передает корреспондент- Я не допускаю никаких жестов в адрес игроков намеренно. Это была естественная реакция. Во время второго тайма, я считаю, нам помогла наша вера. Я преданный мусульманин, поэтому так считаю.- Во втором матче нам нужно было играть лучше. Но наша игра против Англии была великолепной. Технически мы сравнились с ними. Хотя мы знаем, что у них одни из самых лучших игроков мира – Стерлинг, Кейн. Нам пришлось уйти в глухую оборону тогда. В игре с Бельгией нам надо было бы сыграть так же, но мы пошли в атаку и пропустили много голов. Сегодняшний матч закончился нашей заслуженной победой. Думаю, что, когда мы оказались в этой группе, мы прекрасно понимали, что надежда будет только на третье место. Мы пропустили много голов, но надо учитывать, что это было во встрече с топ-соперниками.- Правда в том, что мы выиграли сегодняшний матч. Но выступление нигерийцев и сенегальцев было лучше, я думаю. Нам пришлось встречаться с Бельгией и Англией, им – с Португалией и Испанией. Тунис выступил относительно хорошо. Мы выложились во всех трех матчах.