Эрнан Дарио Гомес: вы считаете, что я врун? Сколько полей у нас в Панаме? Какая инфраструктура?

Эрнан Дарио Гомес поделился мнением от матче с Тунисом и о чемпионате мира в России.- Давайте посмотрим. Мы не ушли в оборону во втором тайме, потому что Барсенас был нашим форвардом. Мы говорим о техничном и быстром сопернике. Сегодня был ровный матч, в отличие от двух предыдущих. Нам нужны были более динамичные игроки – Родригес, например. Тунис достаточно часто проходил на нашу половину поля. Мы хотели это исправить. Вы думаете, что мы самая плохая команда? Мы, может быть, самая молодая команда. Если сравнить наши команды с другими, мы действительно самые плохие? В таблице, может быть, да, но нужно сравнивать все аспекты. Посмотрите на условия тренировок в Панаме, на местные турниры. Мы самая молодая команда, да. Но вы считаете, что я врун, когда говорю так? Сколько у нас полей в Панаме? Какая инфраструктура? Мы не самая плохая команда. Мы команда, которая обучается и идет вперед. Я считаю, что вы должны нас больше ценить.- Саранск – замечательный город. Мы крайне рады и благодарны. Стадион в Саранске - один из самых замечательных. Мы очень рады, что мы оказались здесь.- Да, у меня есть другие предложения, но Панама довольна моей работой. Я считаю, что у этой команды блестящее будущее. Мне требуется немного времени, сейчас я немного устал.- Я должен сказать, что я счастлив, потому что Колумбия была пятой на прошлом ЧМ и заслуживает успеха. У них были проблемы, а потому я счастлив их нынешнему успеху. Что касается нас, то никогда не хочется уезжать, конечно, но у нас были три очень сильные команды в группе. Панама еще вернется на Чемпионат Мира.