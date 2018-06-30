Форвард сборной Туниса Бен-Юссеф забил 2500-й гол в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Туниса Фахреддин Бен-Юссеф сравнял счёт в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Панамы.Это 2500-й гол в истории чемпионатов мира, информирует Opta. До Бен-Юссефа юбилярами были:1-й гол — Люсьен Лорен (Франция, 1930);500-й — Бобби Коллинз (Шотландия, 1958);1000-й — Роб Ренсенбринк (Нидерланды, 1978);1500-й — Клаудио Каниджа (Аргентина, 1994);2000-й — Маркус Ольбак (Швеция, 2006).