Посещаемость группового этапа ЧМ-2018 составила более 2 млн зрителей

В России завершился групповой этап чемпионата мира по футболу 2018 года.В общей сложности было сыграно 48 матчей, лишь один из которых завершился со счетом 0:0. Порадовать зрителей голами не сумели сборные Дании и Франции, которые сыграли друг против друга 26 июня на стадионе "Лужники" в Москве в матче 3-го тура группы C.В 48 матчах группового этапа ЧМ-2018 в общей сложности было забито 122 гола (2,5 в среднем за игру). Также зафиксировано 24 пенальти, 9 автоголов, 2 хет-трика, 158 желтых и 3 красные карточки.Самые крупные победы одержали Россия и Англия, обыгравшие в пять мячей Саудовскую Аравию (5:0) и Панаму (6:1) соответственно. Больше всего голов было забито в матчах Бельгия — Тунис (5:2) и Англия — Панама (6:1).Общая посещаемость группового этапа: 2 178 893 зрителей (45 394 в среднем за игру).