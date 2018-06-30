Польский журналист: нужно переманить Черчесова в сборную Польши!

Журналист сайта Polsat Sport Роман Колтон заявил, что хотел бы, чтобы сборную Польши возглавил Станислав Черчесов, работающий сейчас со сборной России."Черчесов - человек с характером. Он смог вывести Россию в плей-офф, он сделал Легию чемпионом Польши. Он знает польский рынок, язык не будет проблемой для него. После окончания ЧМ, нам нужно переманить его в нашу сборную! Однако, скорее всего, он получит хорошее предложение, чтобы продолжить работу с Россией", - сказал журналист.Сборная Польши не сумела выйти в плей-офф на чемпионате мира. На турнире команда выступала под руководством Адама Навалки.